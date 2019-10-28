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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 162,2 млрд руб.
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28 октября 2019 года 09:44
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 162,2 млрд руб.
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28 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 162,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 181,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.28 октября 2019 года 19:45
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.28 октября 2019 года 19:35
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0276 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9981 руб., максимальный - 9,0599... читать дальше
.28 октября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,7143 руб.
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.28 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,668 руб. Минимальный курс евро составил 70,48 руб.,... читать дальше
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Фондовый рынок РФ, открывшийся на подъеме, завершил понедельник снижением. Европейские фондовые индексы преимущественно снижались в первой половине торгов, потом изменялись без единой динамики, вечером - в основном повышались. Азиатские фондовые индикаторы... читать дальше
.28 октября 2019 года 18:52
В понедельник котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка скорректировались вниз на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более скромного... читать дальше
.28 октября 2019 года 18:47
В январе-июне т.г. глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) упали на 20% относительно того же периода прошлого года - до $572 млрд, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В том числе в 1-м квартале снижение... читать дальше
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.28 октября 2019 года 18:31
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Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейковой новости о покупке "Сургутнефтегазом" доли в "ЛУКОЙЛе". Спекуляции вокруг якобы имеющего место интереса "Сургутнефтегаза" к доле Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе" активно вбрасывались через... читать дальше
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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "Группа ЛСР" серии 001P-05 объемом 6 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-55234-E-001P. Сбор... читать дальше
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