.

ООО "Ред Софт" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 16 мая. Размещение выпуска началось 16 мая. Ставка купонов составит 13,5% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Ставка купонов составит 13,5% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,5 пункта (0,574%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2856,91 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46682,232 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 271,325 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0276 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9981 руб., максимальный - 9,0599... Минимальный курс юаня составил 8,9981 руб., максимальный - 9,0599... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7143 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,668 руб. Минимальный курс евро составил 70,48 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,48 руб.,... читать дальше

.

Фондовый рынок РФ, открывшийся на подъеме, завершил понедельник снижением. Европейские фондовые индексы преимущественно снижались в первой половине торгов, потом изменялись без единой динамики, вечером - в основном повышались. Европейские фондовые индексы преимущественно снижались в первой половине торгов, потом изменялись без единой динамики, вечером - в основном повышались. Азиатские фондовые индикаторы... Азиатские фондовые индикаторы... читать дальше

.

В понедельник котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка скорректировались вниз на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более скромного... читать дальше

.

В январе-июне т.г. глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) упали на 20% относительно того же периода прошлого года - до $572 млрд, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В том числе в 1-м квартале снижение... В том числе в 1-м квартале снижение... читать дальше

.

Правительство РФ в ближайшее время намерено представить премьер-министру Дмитрию Медведеву проект механизма инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх 7% ВВП, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "На федеральном... "На федеральном... читать дальше

.

Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейковой новости о покупке "Сургутнефтегазом" доли в "ЛУКОЙЛе". Спекуляции вокруг якобы имеющего место интереса "Сургутнефтегаза" к доле Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе" активно вбрасывались через... Спекуляции вокруг якобы имеющего место интереса "Сургутнефтегаза" к доле Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе" активно вбрасывались через... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "Группа ЛСР" серии 001P-05 объемом 6 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-55234-E-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-55234-E-001P. Сбор... Сбор... читать дальше

.

Московская биржа" зарегистрировала 4-летние облигации ПАО "Мобильные телесистемы" серии 001P-12 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

.

В ходе торгов в понедельник спотовые цены на палладий впервые в истории превысили отметку в $1800 за тройскую унцию на фоне продолжающегося дефицита этого металла на мировом рынке. Спотовая цена палладия в ходе торгов в Нью-Йорке поднималась на 2,1% - до $1802,17 за... Спотовая цена палладия в ходе торгов в Нью-Йорке поднималась на 2,1% - до $1802,17 за... читать дальше

.

АО "Газпром нефть" установило ставку 1-го купона 5-летних облигации серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел в понедельник с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на облигации прошел в понедельник с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует... Ставке соответствует... читать дальше

.

АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты выкупило 20,265 тыс. облигаций 9-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 0,4% выпуска. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 0,4% выпуска. Компания... Компания... читать дальше

.