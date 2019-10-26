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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 октября в размере 63,9966 руб., евро - 71,1194 руб.
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Прогноз по росту доходов россиян в 0,1% в 2019 году сохраняется
Прогноз по темпам роста реальных доходов населения РФ за 2019 год пока не будет пересматриваться, несмотря на высокий результат 3-го квартала. Квартальные данные по доходам волатильны, отметил Орешкин
 
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Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания Совета директоров. "В сентябре—октябре...
 
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Законопроект о "государственном пенсионном плане" (ГПП), который в сентябре анонсировал Минфин, находится в высокой стадии готовности. Разработчики надеются в скором времени обсудить его с рынком и общественностью перед внесением в Госдуму, сообщили...
 
Российский экологический оператор поможет мусорной реформе
Набсовет Российского экологического оператора (РЭО) на следующей неделе рассмотрит 11 способов поддержать проекты переработки и утилизации коммунальных отходов. Об этом, как пишут "Ведомости", рассказала заместитель гендиректора компании Румяна...
 
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26 октября 2019 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 октября в размере 63,9966 руб., евро - 71,1194 руб.

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26 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 63,9966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,66 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 71,1194 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,06 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 25 октября движется разнонаправленно
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,64 пункта (0,127%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2873,41 пункта.

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25 октября 2019 года 19:35
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25 октября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,9193 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9193 руб.

Минимальный курс евро составил 70,57 руб.,...    читать дальше
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25 октября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,045 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 22 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,045 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0025 руб., максимальный - 9,0649...    читать дальше
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25 октября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,8647 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 922 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8647 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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25 октября 2019 года 19:04
Значение S&P 500 в ходе торгов превысило исторический рекорд
Значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 в ходе торгов в пятницу превысило исторический максимум, зафиксированный на закрытие рынка 26 июля этого года. Этот рекорд составлял 3025,86 пункта, а во время пятничной сессии индекс достигал 3027,3...    читать дальше
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25 октября 2019 года 19:02
"ВЭБ-лизинг" приобрел по оферте бонды 8-й серий на 81,3 млн рублей
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты выкупило 81 тыс. 251 облигацию 8-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 1,6% выпуска.

Компания...    читать дальше
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25 октября 2019 года 19:00
РСХБ готовит выпуск облигаций на 5 млрд рублей
Россельхозбанк (РСХБ) утвердил параметры выпуска облигаций серии БО-01R-Р объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 3 года, говорится в сообщении банка.

Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Бонды будут...    читать дальше
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25 октября 2019 года 18:59
Индекс МосБиржи снизился на 0,1%, индекс РТС вырос на 0,5%
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно в рамках коррекции после ударной "бычьей" недели и на фоне решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов.

ЦБ РФ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 6,5% годовых,...    читать дальше
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25 октября 2019 года 18:58
ЦБ и Мосбиржа зарегистрировали изменения в выпусках облигаций "Открытие холдинг" 02-04 и БО-П01 серий
Банк России зарегистрировал изменения в решениях о выпусках облигаций "Открытие холдинг" 02-04 серий. "Московская биржа" зарегистрировала изменения в решение о выпуске серии БО-П01, говорится в сообщениях эмитента.

Как сообщалось ранее, владельцы бондов АО "Открытие...    читать дальше
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25 октября 2019 года 18:57
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" 30 октября начнет размещение выпуска облигаций объемом 95,7 млрд руб
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") 30 октября 2019 года начнет размещение облигаций с ипотечным покрытием на сумму 95,652 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации пройдет 28 октября с 11:00 до 12:00...    читать дальше
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25 октября 2019 года 18:51
Нефть дорожает и завершает неделю ростом
Цены на нефть эталонных марок незначительно растут и готовятся завершить неделю в положительной зоне.

Поддержку рынку на этой неделе оказали данные министерства энергетики США, указавшие на неожиданное сокращение запасов нефти в стране, пишет агентство Bloomberg. В то...    читать дальше
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25 октября 2019 года 18:45
Сербия может обсудить вопрос участия в капитале ЕАБР
Сербия может рассмотреть вопрос вхождения в капитал Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщила председатель правительства Сербии Ана Брнабич на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. "После заседания и подписания соглашения я поговорю и с...    читать дальше
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25 октября 2019 года 18:28
Количество пользователей мобильной связи в Китае на конец сентября составило 1,6 млрд
Совокупная выручка трех крупнейших операторов связи Китая по итогам трех кварталов не изменилась относительно аналогичного периода прошлого года и составила 991,4 млрд юаней ($140,2 млрд), сообщило министерство промышленности и информатизации КНР. Их доходы от услуг мобильной...    читать дальше
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25 октября 2019 года 18:19
ФПК отмечает рост конкуренции со стороны автотранспорта в связи с улучшением качества дорог
"Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - отмечает рост конкуренции со стороны автомобильного транспорта в связи с улучшением качества дорог. "Сейчас у нас конкуренция со стороны персонального личного транспорта. Она гораздо выше,...    читать дальше
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25 октября 2019 года 18:07
Договор об операциях с драгметаллами и камнями в ЕАЭС поможет экспорту ювелирной продукции - Медведев
Подписание международного договора об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и камнями на территории ЕАЭС поможет продвижению союзной ювелирной продукции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Внимания требует и оборот драгоценных металлов и...    читать дальше
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