Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,045 руб.

25 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 22 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,045 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0025 руб., максимальный - 9,0649 руб. Была заключена 281 сделка. Объем торгов составил 522,33 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0319 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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