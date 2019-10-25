Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,8647 руб.

25 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 922 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8647 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,63 руб., максимальный - 64,0625 руб. К этому времени было заключено 29813 сделок. Объем торгов составил 137902,87 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,735 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.