Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,8861 руб.

25 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8861 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,6075 руб., максимальный - 64,035 руб. Было заключено 15424 сделки. Объем торгов составил 57247,97 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,8025 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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