25 октября 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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25 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.10 по 03.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|28.10.2019
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|III квартал 2019
|28.10.2019
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Октябрь 2019
|28.10.2019
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Октябрь 2019
|28.10.2019
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Сентябрь 2019
|29.10.2019
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Сентябрь 2019
|29.10.2019
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Сентябрь 2019
|29.10.2019
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Август 2019
|29.10.2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Октябрь 2019
|30.10.2019
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Октябрь 2019
|30.10.2019
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Октябрь 2019
|30.10.2019
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Октябрь 2019
|30.10.2019
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Октябрь 2019
|30.10.2019
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|III квартал 2019
|30.10.2019
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Октябрь 2019
|30.10.2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Октябрь 2019
|30.10.2019
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Октябрь 2019
|30.10.2019
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2019
|30.10.2019
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Октябрь 2019
|30.10.2019
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Октябрь 2019
|30.10.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 19 по 25 октября
|30.10.2019
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Октябрь 2019
|31.10.2019
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Сентябрь 2019
|31.10.2019
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Октябрь 2019
|31.10.2019
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Сентябрь 2019
|31.10.2019
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Сентябрь 2019
|31.10.2019
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|III квартал 2019
|31.10.2019
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Сентябрь 2019
|31.10.2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Октябрь 2019
|31.10.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 20 по 26 октября
|31.10.2019
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Сентябрь 2019
|31.10.2019
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Август 2019
|31.10.2019
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Сентябрь 2019
|31.10.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 13 по 19 октября
|31.10.2019
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Октябрь 2019
|01.11.2019
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Сентябрь 2019
|01.11.2019
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Октябрь 2019
|01.11.2019
|16:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|III квартал 2019
|01.11.2019
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Октябрь 2019
|01.11.2019
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Сентябрь 2019
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