Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

25 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.10 по 03.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,64 пункта (0,127%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2873,41 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По... К середине дня индекс РТС начал расти. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46410,908 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 145,513 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9193 руб. Минимальный курс евро составил 70,57 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,57 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 22 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,045 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0025 руб., максимальный - 9,0649... Минимальный курс юаня составил 9,0025 руб., максимальный - 9,0649... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 922 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8647 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 в ходе торгов в пятницу превысило исторический максимум, зафиксированный на закрытие рынка 26 июля этого года. Этот рекорд составлял 3025,86 пункта, а во время пятничной сессии индекс достигал 3027,3... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты выкупило 81 тыс. 251 облигацию 8-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 1,6% выпуска. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 1,6% выпуска. Компания... Компания... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) утвердил параметры выпуска облигаций серии БО-01R-Р объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 3 года, говорится в сообщении банка. Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды будут... Бонды будут... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно в рамках коррекции после ударной "бычьей" недели и на фоне решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов. ЦБ РФ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 6,5% годовых,... ЦБ РФ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 6,5% годовых,... читать дальше

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Банк России зарегистрировал изменения в решениях о выпусках облигаций "Открытие холдинг" 02-04 серий. "Московская биржа" зарегистрировала изменения в решение о выпуске серии БО-П01, говорится в сообщениях эмитента. Как сообщалось ранее, владельцы бондов АО "Открытие... Как сообщалось ранее, владельцы бондов АО "Открытие... читать дальше

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ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") 30 октября 2019 года начнет размещение облигаций с ипотечным покрытием на сумму 95,652 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации пройдет 28 октября с 11:00 до 12:00... Сбор заявок на облигации пройдет 28 октября с 11:00 до 12:00... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок незначительно растут и готовятся завершить неделю в положительной зоне. Поддержку рынку на этой неделе оказали данные министерства энергетики США, указавшие на неожиданное сокращение запасов нефти в стране, пишет агентство Bloomberg. В то... Поддержку рынку на этой неделе оказали данные министерства энергетики США, указавшие на неожиданное сокращение запасов нефти в стране, пишет агентство Bloomberg. В то... читать дальше

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Сербия может рассмотреть вопрос вхождения в капитал Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщила председатель правительства Сербии Ана Брнабич на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. "После заседания и подписания соглашения я поговорю и с... читать дальше

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Совокупная выручка трех крупнейших операторов связи Китая по итогам трех кварталов не изменилась относительно аналогичного периода прошлого года и составила 991,4 млрд юаней ($140,2 млрд), сообщило министерство промышленности и информатизации КНР. Их доходы от услуг мобильной... читать дальше

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"Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - отмечает рост конкуренции со стороны автомобильного транспорта в связи с улучшением качества дорог. "Сейчас у нас конкуренция со стороны персонального личного транспорта. Она гораздо выше,... читать дальше

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Подписание международного договора об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и камнями на территории ЕАЭС поможет продвижению союзной ювелирной продукции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Внимания требует и оборот драгоценных металлов и... "Внимания требует и оборот драгоценных металлов и... читать дальше

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