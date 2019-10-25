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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 октября в размере 63,9966 руб.
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25 октября 2019 года 13:36
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 октября в размере 63,9966 руб.
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25 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 63,9966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,66 коп. Это автоматическое сообщение.
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25 октября 2019 года 14:45
"АЛРОСА" возлагает "очень большие" надежды относительно открытия перспективных коренных месторождений в Зимбабве, где в этом году было учреждено СП с 70%-ной долей российской компании, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах экономического форума "Россия - Африка" заместитель... читать дальше
.25 октября 2019 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,16 пункта (0,666%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2857,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2879,42 (+0,08%) пункта,... читать дальше
.25 октября 2019 года 14:36
Группа S7, объединяющая авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" (летают под брендом S7 Airlines), в сентябре 2019 года перевезла 1,76 млн человек, что на 10,4% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении S7. На внутренних направлениях перевозки... читать дальше
.25 октября 2019 года 14:27
Консолидированная выручка "Яндекса" в 3-м квартале 2019 года по US GAAP выросла на 38% и составила 45,014 млрд рублей по сравнению с 32,570 млрд руб. в июле-сентябре прошлого года, сообщила компания. EBITDA увеличилась на 29%, до 13,9 млрд рублей. Маржинальность EBITDA составила... читать дальше
.25 октября 2019 года 14:19
Все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Однако вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату Brexit, пока отложено. В Брюсселе хотели бы для начала получить больше ясности по... читать дальше
.25 октября 2019 года 14:13
Совет глав правительств стран СНГ принял решение о едином бюджете органов Содружества на 2020 год. Объем единого бюджета на 2020 год составил 1 млрд 34 млн 433 тыс. рублей с ростом на 5,1% к 2019 году, говорится в решении. Расходы на проведение заседаний высших органов... читать дальше
.25 октября 2019 года 14:10
Спрос на облигации Томской области серии 34062 на сумму 5 млрд рублей поступил со стороны широкого круга инвесторов, всего было подано 46 заявок общим объемом 10,6 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе на сайте департамента финансов Томской области. Сбор заявок на... читать дальше
.25 октября 2019 года 14:05
В январе-сентябре 2019 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) выросло на 3,9% и составило 14,18 млн единиц по сравнению с 13,64 млн годом ранее, свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным бюро кредитных... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:58
Центробанк считает необходимым отрегулировать деятельность страховых посредников, рассматривает три варианта
Страховые агенты, заключающие договоры от имени страховых компаний, не входят в круг поднадзорных ЦБ финансовых организаций, а контроль за их деятельностью ведется только самим страховщиком; такая ситуация может увеличивать риски мисселинга потребителей, говорится в... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:54
Рубль практически не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых, так как это решение соответствовало ожиданиям рынка. Большинство аналитиков прогнозировало снижение ключевой ставки... читать дальше
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25 октября 2019 года 13:51
Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания Совета директоров. "В сентябре—октябре дезинфляционные факторы оказали... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:46
Азиатские рынки акций в основном выросли по итогам торгов в пятницу на фоне некоторого затишья в сфере геополитики. В центре внимания трейдеров остаются новости относительно динамики торговых отношений США и Китая, ситуация вокруг Brexit, а также корпоративная... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:39
Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году в интервале 0,8–1,3%, отмечая, что темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. При этом оперативные данные указывают на вероятное ускорение роста российской экономики в 3-м квартале, отчасти... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:36
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 63,9966 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,66 коп. Это автоматическое сообщение.
.25 октября 2019 года 13:36
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 71,1194 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,06 коп. Это автоматическое сообщение.
.25 октября 2019 года 13:32
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 6,50%, говорится в сообщении ЦБ РФ. "Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста... читать дальше
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