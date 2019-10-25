ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,14 руб.

25 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 71,14 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,56 коп.

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ОАО "МРСК Урала" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серий БО-03 и БО-04 с 3-летней офертой общим объемом 7 млрд рублей в размере 7% годовых, сообщается в пресс-релизе Газпромбанка, выступающего одним из организаторов выпуска. "Это исторически минимальная... "Это исторически минимальная... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 55,47 пункта (1,966%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2877,05 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46265,394 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 498,620 млрд руб., или на...

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Сбербанк России разместил 33,65% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-152R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 1,009 млрд рублей и 99,80% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-153R на сумму 4,990 млрд рублей... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций Тойота банка серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Тойота банка.... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Тойота банка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9529 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1894 руб. Минимальный курс евро составил 71,0475 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,0475 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 197 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0428 руб. Минимальный курс юаня составил 9,03 руб., максимальный - 9,0779... Минимальный курс юаня составил 9,03 руб., максимальный - 9,0779... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Рынок акций РФ обновил сегодня исторический максимум по индексу МосБиржи на фоне подъема мировых площадок и нефти на ожиданиях торговой сделки США-КНР, вероятной отсрочки Brexit и смягчения монетарной политики мировыми центробанками. В Азии в четверг преобладала... В Азии в четверг преобладала... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). "Федрезерв уклонится от исполнения своих обязанностей, если не снизит ставку и, в идеале, не введет стимулирующие меры", - написал он в... читать дальше

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АО "НК "Роснефть" завершило размещение облигаций серии 002Р-09 объемом 25 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе агентства. Сбор заявок на облигации прошел 17 октября, ставка купона установлена на уровне 7,10% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 17 октября, ставка купона установлена на уровне 7,10% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте... Ставке соответствует доходность к оферте... читать дальше

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Американские фондовые индексы S&P и Nasdaq повышаются в ходе торгов в четверг, в то время как индикатор Dow немного снижается, трейдеры анализируют статистические данные и корпоративную отчетность. Как сообщается в отчете министерства труда США, количество американцев,... Как сообщается в отчете министерства труда США, количество американцев,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Экспобанка серии БО-02 объемом 2 млрд рублей кредитный рейтинг "BBB+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Экспобанка. По причине... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Экспобанка. По причине... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к росту, поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о запасах нефти в США, которые компенсируют опасения по поводу спроса. Рынок позитивно отреагировал на данные министерства энергетики США, согласно которым запасы... Рынок позитивно отреагировал на данные министерства энергетики США, согласно которым запасы... читать дальше

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"Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" планируют реализовать газохимические проекты в Арктике, сообщил журналистам курирующий регион вице-премьер РФ Юрий Трутнев после совещания у первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, где обсуждались налоговые преференции для арктических... читать дальше

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