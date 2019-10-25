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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,86 руб.
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Прогноз по росту доходов россиян в 0,1% в 2019 году сохраняется
Прогноз по темпам роста реальных доходов населения РФ за 2019 год пока не будет пересматриваться, несмотря на высокий результат 3-го квартала. Квартальные данные по доходам волатильны, отметил Орешкин
 
Экономика России стагнирует 10 лет со средним ростом на 0,9% в год - Клепач
Российская экономика 10 лет стагнирует с ростом в среднем на 0,9% в год, из этой ловушки она когда-то выйдет, но для этого должно измениться поведение бизнеса, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "У нас есть, скорее, долг по...
 
В новом рейтинге Doing Business Россия впервые попала в топ-30
Россия поднялась на 3 строчки в новом рейтинге группы Всемирного банка Doing Business, впервые пробившись в топ-30. Динамика по отдельным показателям, формирующим итоговый рейтинг, была смешанной: так, большой прогресс зафиксирован по разделу...
 
Инфляционные ожидания россиян в октябре продолжили снижаться
Инфляционные ожидания населения в октябре продолжили замедляться, снизившись до 8,6% с 8,9% в сентябре, следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ РФ. Последний раз оценка ожидаемой населением инфляции на ближайшие 12 месяцев достигала...
 
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25 октября 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,86 руб.

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25 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 63,86 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,03 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
24 октября 2019 года 21:24
"МРСК Урала" установила ставку 1-го купона бондов объемом 7 млрд руб. в размере 7%, спрос составил около 11 млрд руб.
ОАО "МРСК Урала" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серий БО-03 и БО-04 с 3-летней офертой общим объемом 7 млрд рублей в размере 7% годовых, сообщается в пресс-релизе Газпромбанка, выступающего одним из организаторов выпуска.

"Это исторически минимальная...    читать дальше
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24 октября 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 24 октября растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 55,47 пункта (1,966%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2877,05 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на...    читать дальше
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24 октября 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 октября выросла на 1,09% и составила 46265,394 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46265,394 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 498,620 млрд руб., или на...
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24 октября 2019 года 19:27
Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций почти на 6 млрд рублей
Сбербанк России разместил 33,65% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-152R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 1,009 млрд рублей и 99,80% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-153R на сумму 4,990 млрд рублей...    читать дальше
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24 октября 2019 года 19:22
АКРА присвоило выпуску облигаций Тойота банка на 5 млрд рублей рейтинг "ААА(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций Тойота банка серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Тойота банка....    читать дальше
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24 октября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,9529 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9529 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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24 октября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,1894 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1894 руб.

Минимальный курс евро составил 71,0475 руб.,...    читать дальше
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24 октября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0428 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 197 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0428 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,03 руб., максимальный - 9,0779...    читать дальше
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24 октября 2019 года 19:09
Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Пионер-лизинг" на 400 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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24 октября 2019 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 2%, индекс РТС - на 1,5%
Рынок акций РФ обновил сегодня исторический максимум по индексу МосБиржи на фоне подъема мировых площадок и нефти на ожиданиях торговой сделки США-КНР, вероятной отсрочки Brexit и смягчения монетарной политики мировыми центробанками.

В Азии в четверг преобладала...    читать дальше
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24 октября 2019 года 18:49
Трамп опять заявил о необходимости снижения ставки Федрезервом
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). "Федрезерв уклонится от исполнения своих обязанностей, если не снизит ставку и, в идеале, не введет стимулирующие меры", - написал он в...    читать дальше
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24 октября 2019 года 18:41
Роснефть разместила бонды на 25 млрд руб.
АО "НК "Роснефть" завершило размещение облигаций серии 002Р-09 объемом 25 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе агентства.

Сбор заявок на облигации прошел 17 октября, ставка купона установлена на уровне 7,10% годовых.

Ставке соответствует доходность к оферте...    читать дальше
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24 октября 2019 года 18:39
Индексы S&P и Nasdaq растут, Dow Jones незначительно снижается
Американские фондовые индексы S&P и Nasdaq повышаются в ходе торгов в четверг, в то время как индикатор Dow немного снижается, трейдеры анализируют статистические данные и корпоративную отчетность.

Как сообщается в отчете министерства труда США, количество американцев,...    читать дальше
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24 октября 2019 года 18:32
АКРА присвоило выпуску облигаций Экспобанка на 2 млрд руб. рейтинг "BBB+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Экспобанка серии БО-02 объемом 2 млрд рублей кредитный рейтинг "BBB+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Экспобанка. По причине...    читать дальше
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24 октября 2019 года 18:31
Цены на нефть перешли к росту, Brent превысила $61,4 за баррель
Цены на нефть эталонных марок перешли к росту, поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о запасах нефти в США, которые компенсируют опасения по поводу спроса.

Рынок позитивно отреагировал на данные министерства энергетики США, согласно которым запасы...    читать дальше
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24 октября 2019 года 18:15
"Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" планируют реализовать газохимические проекты в Арктике
"Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" планируют реализовать газохимические проекты в Арктике, сообщил журналистам курирующий регион вице-премьер РФ Юрий Трутнев после совещания у первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, где обсуждались налоговые преференции для арктических...    читать дальше
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