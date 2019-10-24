.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,1894 руб.
.
24 октября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,1894 руб.
|0
24 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1894 руб. Минимальный курс евро составил 71,0475 руб., максимальный - 71,37 руб. К этому времени было заключено 7004 сделки. Объем торгов составил 33841,45 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,1325 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 октября 2019 года 21:24
"МРСК Урала" установила ставку 1-го купона бондов объемом 7 млрд руб. в размере 7%, спрос составил около 11 млрд руб.
ОАО "МРСК Урала" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серий БО-03 и БО-04 с 3-летней офертой общим объемом 7 млрд рублей в размере 7% годовых, сообщается в пресс-релизе Газпромбанка, выступающего одним из организаторов выпуска. "Это исторически минимальная... читать дальше
.24 октября 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 55,47 пункта (1,966%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2877,05 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
.24 октября 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 октября выросла на 1,09% и составила 46265,394 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46265,394 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 498,620 млрд руб., или на...
.24 октября 2019 года 19:27
Сбербанк России разместил 33,65% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-152R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 1,009 млрд рублей и 99,80% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-153R на сумму 4,990 млрд рублей... читать дальше
.24 октября 2019 года 19:22
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций Тойота банка серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Тойота банка.... читать дальше
.24 октября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,9529 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9529 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.24 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1894 руб. Минимальный курс евро составил 71,0475 руб.,... читать дальше
.24 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 197 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0428 руб. Минимальный курс юаня составил 9,03 руб., максимальный - 9,0779... читать дальше
.24 октября 2019 года 19:09
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.24 октября 2019 года 18:58
Рынок акций РФ обновил сегодня исторический максимум по индексу МосБиржи на фоне подъема мировых площадок и нефти на ожиданиях торговой сделки США-КНР, вероятной отсрочки Brexit и смягчения монетарной политики мировыми центробанками. В Азии в четверг преобладала... читать дальше
.24 октября 2019 года 18:49
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). "Федрезерв уклонится от исполнения своих обязанностей, если не снизит ставку и, в идеале, не введет стимулирующие меры", - написал он в... читать дальше
.24 октября 2019 года 18:41
АО "НК "Роснефть" завершило размещение облигаций серии 002Р-09 объемом 25 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе агентства. Сбор заявок на облигации прошел 17 октября, ставка купона установлена на уровне 7,10% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте... читать дальше
.24 октября 2019 года 18:39
Американские фондовые индексы S&P и Nasdaq повышаются в ходе торгов в четверг, в то время как индикатор Dow немного снижается, трейдеры анализируют статистические данные и корпоративную отчетность. Как сообщается в отчете министерства труда США, количество американцев,... читать дальше
.24 октября 2019 года 18:32
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Экспобанка серии БО-02 объемом 2 млрд рублей кредитный рейтинг "BBB+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Экспобанка. По причине... читать дальше
.24 октября 2019 года 18:31
Цены на нефть эталонных марок перешли к росту, поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о запасах нефти в США, которые компенсируют опасения по поводу спроса. Рынок позитивно отреагировал на данные министерства энергетики США, согласно которым запасы... читать дальше
.24 октября 2019 года 18:15
"Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" планируют реализовать газохимические проекты в Арктике, сообщил журналистам курирующий регион вице-премьер РФ Юрий Трутнев после совещания у первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, где обсуждались налоговые преференции для арктических... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.