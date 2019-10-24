ЦБ РФ установил курс евро с 25 октября в размере 71,14 руб.

24 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 71,14 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,56 коп.

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Сбербанк России расторгнет договор с Национальной службой взыскания после того, как сотрудник службы был задержан по подозрению в хищении персональных данных клиентов, сообщили журналистам в пресс-службе банка. Ранее в четверг официальный представитель МВД России Ирина... Ранее в четверг официальный представитель МВД России Ирина... читать дальше

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Поступающая информация подтверждает "длительное ослабление экономики еврозоны, устойчивость серьезных понижательных рисков и сдержанного инфляционного давления", заявил председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания... читать дальше

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4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-309 на 24 млрд 50,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Томская область установила финальный ориентир цены доразмещения бондов серии 34062 на сумму 5 млрд рублей на уровне 101,06% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Новый ориентир соответствует доходности к погашению в размере 7,36%... Новый ориентир соответствует доходности к погашению в размере 7,36%... читать дальше

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Группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") сократила в 3-м квартале 2019 года показатель EBITDA на 11%, по сравнению со вторым кварталом этого года, до $654 млн, говорится в сообщении компании. По отношению к 3-му кварталу 2018 года показатель... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 34,55 пункта (1,224%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2856,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2861,97 (+1,43%) пункта, минимальное - 2822,1... читать дальше

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Нерезиденты в сентябре 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 37 млрд рублей, или на 1,4%, до 2,617 трлн рублей с 2,580 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Накопленный объем инвестиций нерезидентов в гособлигации достиг нового исторического максимума,... Накопленный объем инвестиций нерезидентов в гособлигации достиг нового исторического максимума,... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс., до 212 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, число заявок на предыдущей неделе составило 218 тыс., а не 214 тыс., как... читать дальше

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АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001P-12 со сроком обращения 10 лет и офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. В процессе премаркетинга ориентир был изменен... В процессе премаркетинга ориентир был изменен... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 6-летние облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001P-15 объемом 12 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,54/64,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...

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Международные резервы России на 18 октября составили $537,2 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 11 октября международные резервы равнялись $535,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,8 млрд, или на 0,3%. Как отмечает ЦБ РФ, резервы выросли... По состоянию на 11 октября международные резервы равнялись $535,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,8 млрд, или на 0,3%. Как отмечает ЦБ РФ, резервы выросли... читать дальше

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За неделю с 15 по 21 октября потребительские цены на бензин снова не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 21 октября осталась прежней - 44,66 руб. Цена литра бензина марок АИ-92 и Аи-95,... Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 21 октября осталась прежней - 44,66 руб. Цена литра бензина марок АИ-92 и Аи-95,... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшей авиакомпании США American Airlines Group Inc. в третьем квартале 2019 года выросла на 14,2% и составила $425 млн, или $0,96 в расчете на акцию, по сравнению с $372 млн, или $0,81 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3056,83 (-8,19) руб./грамм; на серебро - 35,99 (+0,02) руб./грамм; на платину - 1886,84 (+51,01) руб./грамм; на палладий - 3580,69 (-15,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В пятницу, 25 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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