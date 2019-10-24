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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 25 октября в размере 71,14 руб.
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ГЛАВНОЕ
Прогноз по росту доходов россиян в 0,1% в 2019 году сохраняется
Прогноз по темпам роста реальных доходов населения РФ за 2019 год пока не будет пересматриваться, несмотря на высокий результат 3-го квартала. Квартальные данные по доходам волатильны, отметил Орешкин
 
Экономика России стагнирует 10 лет со средним ростом на 0,9% в год - Клепач
Российская экономика 10 лет стагнирует с ростом в среднем на 0,9% в год, из этой ловушки она когда-то выйдет, но для этого должно измениться поведение бизнеса, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "У нас есть, скорее, долг по...
 
В новом рейтинге Doing Business Россия впервые попала в топ-30
Россия поднялась на 3 строчки в новом рейтинге группы Всемирного банка Doing Business, впервые пробившись в топ-30. Динамика по отдельным показателям, формирующим итоговый рейтинг, была смешанной: так, большой прогресс зафиксирован по разделу...
 
Инфляционные ожидания россиян в октябре продолжили снижаться
Инфляционные ожидания населения в октябре продолжили замедляться, снизившись до 8,6% с 8,9% в сентябре, следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ РФ. Последний раз оценка ожидаемой населением инфляции на ближайшие 12 месяцев достигала...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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24 октября 2019 года 12:56

ЦБ РФ установил курс евро с 25 октября в размере 71,14 руб.

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24 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 71,14 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,56 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
24 октября 2019 года 17:12
Сбербанк расторгнет договор с Национальной службой взыскания после утечки данных клиентов
Сбербанк России расторгнет договор с Национальной службой взыскания после того, как сотрудник службы был задержан по подозрению в хищении персональных данных клиентов, сообщили журналистам в пресс-службе банка.

Ранее в четверг официальный представитель МВД России Ирина...    читать дальше
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24 октября 2019 года 16:45
Драги отмечает серьезные понижательные риски для еврозоны
Поступающая информация подтверждает "длительное ослабление экономики еврозоны, устойчивость серьезных понижательных рисков и сдержанного инфляционного давления", заявил председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания...    читать дальше
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24 октября 2019 года 16:39
ВТБ разместил 32,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-309 на 24,1 млрд рублей
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-309 на 24 млрд 50,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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24 октября 2019 года 16:38
Томская область установила финальный ориентир цены доразмещения бондов на 5 млрд рублей на уровне 101,06% от номинала
Томская область установила финальный ориентир цены доразмещения бондов серии 34062 на сумму 5 млрд рублей на уровне 101,06% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению в размере 7,36%...    читать дальше
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24 октября 2019 года 16:32
Показатель EBITDA группа НЛМК в 3-м квартале снизился на 11%
Группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") сократила в 3-м квартале 2019 года показатель EBITDA на 11%, по сравнению со вторым кварталом этого года, до $654 млн, говорится в сообщении компании. По отношению к 3-му кварталу 2018 года показатель...    читать дальше
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24 октября 2019 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 24 октября растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 34,55 пункта (1,224%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2856,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2861,97 (+1,43%) пункта, минимальное - 2822,1...    читать дальше
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24 октября 2019 года 16:15
Нерезиденты в сентябре увеличили вложения в ОФЗ на 1,4%
Нерезиденты в сентябре 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 37 млрд рублей, или на 1,4%, до 2,617 трлн рублей с 2,580 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Накопленный объем инвестиций нерезидентов в гособлигации достиг нового исторического максимума,...    читать дальше
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24 октября 2019 года 16:08
Заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизились на 6 тыс., ожидался рост
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс., до 212 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, число заявок на предыдущей неделе составило 218 тыс., а не 214 тыс., как...    читать дальше
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24 октября 2019 года 16:07
АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 7,85% годовых
АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001P-12 со сроком обращения 10 лет и офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В процессе премаркетинга ориентир был изменен...    читать дальше
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24 октября 2019 года 16:03
Мосбиржа зарегистрировала облигации ГТЛК объемом 25 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 6-летние облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001P-15 объемом 12 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен...    читать дальше
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24 октября 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 63,54/64,53 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,54/64,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...
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24 октября 2019 года 16:02
Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд
Международные резервы России на 18 октября составили $537,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 11 октября международные резервы равнялись $535,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,8 млрд, или на 0,3%. Как отмечает ЦБ РФ, резервы выросли...    читать дальше
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24 октября 2019 года 16:00
Недельные цены на бензин по-прежнему стабильны - Росстат
За неделю с 15 по 21 октября потребительские цены на бензин снова не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).

Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 21 октября осталась прежней - 44,66 руб. Цена литра бензина марок АИ-92 и Аи-95,...    читать дальше
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24 октября 2019 года 15:53
Прибыль American Airlines в 3-м квартале выросла на 14%, за 9 месяцев - на 17%
Чистая прибыль крупнейшей авиакомпании США American Airlines Group Inc. в третьем квартале 2019 года выросла на 14,2% и составила $425 млн, или $0,96 в расчете на акцию, по сравнению с $372 млн, или $0,81 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Как говорится в...    читать дальше
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24 октября 2019 года 15:38
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 октября
ЦБ РФ с 25 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3056,83 (-8,19) руб./грамм; на серебро - 35,99 (+0,02) руб./грамм; на платину - 1886,84 (+51,01) руб./грамм; на палладий - 3580,69 (-15,07) руб./грамм.

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24 октября 2019 года 15:30
В пятницу, 25 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн
В пятницу, 25 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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