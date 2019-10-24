Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,036 руб.

24 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,036 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,03 руб., максимальный - 9,0449 руб. Было заключено 40 сделок. Объем торгов составил 170,42 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,03 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.