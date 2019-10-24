24 октября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
24 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Октябрь 2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 октября
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Сентябрь 2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 октября
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Сентябрь 2019
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 октября 2019 года 09:02
В 3-м квартале темпы подъема экономики Южной Кореи замедлились более чем 2 раза по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне падения инвестиций и ослабления экспорта, что обусловлено сохранением торговой напряженности в мире.
Объем ВВП страны в июле-сентябре... читать дальше
.
24 октября 2019 года 08:55
Торги в среду американские фондовые индексы завершили умеренным ростом после выхода отчетов ряда крупнейших компаний США, включая Caterpillar и Boeing, акции которых подорожали, несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты обеих компаний.
Индекс Dow Jones... читать дальше
.
24 октября 2019 года 08:47
Сегодня председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги проведет свое последнее заседание по денежно-кредитной политике перед завершением срока его службы на посту главы ЕЦБ 31 октября.
Эксперты считают маловероятными какие-либо изменения политики ЕЦБ на... читать дальше
.
24 октября 2019 года 08:39
Сегодня нефтяные цены снижаются после скачка накануне, сильнейшего с момента атак беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 мск подешевели на $0,3 (0,49%) - до $60,87 за... читать дальше
.
24 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $44,10 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
24 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3613,19 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
24 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
.
24 октября 2019 года 08:28
"Санкт-Петербургская биржа" планирует внедрить на своей площадке принцип best execution для акций российских компаний, расширить время торгов акциями и запустить торги евробондами 30-50 эмитентов, сообщил глава ассоциации "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка... читать дальше
.
24 октября 2019 года 08:19
США, Китай и Германия остались самыми дорогими страновыми брендами в мире, свидетельствует данные ежегодного исследования Brand Finance.
Компания оценила стоимость бренда США в $27,751 трлн, что на 7,2% выше прошлогоднего уровня. Оценка включает в себя самые... читать дальше
.
24 октября 2019 года 08:11
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились без единой динамики после выхода очередной порции финансовых отчетов компаний.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов понялся на 0,11% и составил 395,03 пункта.... читать дальше
.
24 октября 2019 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 70,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,48 коп.
.
24 октября 2019 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 63,7997 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,61 коп.
.
24 октября 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
14:45
Процентная ставка ЕЦБ
Октябрь... читать дальше
.
23 октября 2019 года 19:46
О "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 10,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле... читать дальше
.
23 октября 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,35 пункта (0,691%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2821,58 пункта.
К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.
23 октября 2019 года 19:43
АО "Мобильные телесистемы" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001P-12 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,03% годовых. Купоны... читать дальше
.