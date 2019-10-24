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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Прогноз по росту доходов россиян в 0,1% в 2019 году сохраняется
Прогноз по темпам роста реальных доходов населения РФ за 2019 год пока не будет пересматриваться, несмотря на высокий результат 3-го квартала. Квартальные данные по доходам волатильны, отметил Орешкин
 
В новом рейтинге Doing Business Россия впервые попала в топ-30
Россия поднялась на 3 строчки в новом рейтинге группы Всемирного банка Doing Business, впервые пробившись в топ-30. Динамика по отдельным показателям, формирующим итоговый рейтинг, была смешанной: так, большой прогресс зафиксирован по разделу...
 
Снятие наличных в магазинах становится востребованным
До конца года Сбербанк оборудует 3 тыс. магазинов для снятия наличных на кассах в 76 регионах России, рассказал "Известиям" первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Он добавил, что сейчас сервис реализуется на базе...
 
ЦБ РФ и Минфин договорились о создании системы гарантий в страховании жизни
Банк России разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни, которая будет строиться на тех же принципах, что и система страхования депозитов и пенсионных накоплений, сообщил регулятор после обсуждения инициативы с Минфином....
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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24 октября 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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24 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
14:45 Процентная ставка ЕЦБ Октябрь 2019
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 13 по 19 октября
15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Сентябрь 2019
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 06 по 12 октября
18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Сентябрь 2019

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
24 октября 2019 года 09:02
Квартальный рост ВВП Южной Кореи замедлился более чем в 2 раза
В 3-м квартале темпы подъема экономики Южной Кореи замедлились более чем 2 раза по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне падения инвестиций и ослабления экспорта, что обусловлено сохранением торговой напряженности в мире.

Объем ВВП страны в июле-сентябре...    читать дальше
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24 октября 2019 года 08:55
Американский рынок акций закрылся в зеленой зоне
Торги в среду американские фондовые индексы завершили умеренным ростом после выхода отчетов ряда крупнейших компаний США, включая Caterpillar и Boeing, акции которых подорожали, несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты обеих компаний.

Индекс Dow Jones...    читать дальше
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24 октября 2019 года 08:47
ЕЦБ не станет менять политику на последнем для Драги заседании
Сегодня председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги проведет свое последнее заседание по денежно-кредитной политике перед завершением срока его службы на посту главы ЕЦБ 31 октября.

Эксперты считают маловероятными какие-либо изменения политики ЕЦБ на...    читать дальше
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24 октября 2019 года 08:39
Нефть дешевеет после резкого скачка цен накануне
Сегодня нефтяные цены снижаются после скачка накануне, сильнейшего с момента атак беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 мск подешевели на $0,3 (0,49%) - до $60,87 за...    читать дальше
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24 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $44,10 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $44,10 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
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24 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3613,19 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3613,19 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
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24 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...
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24 октября 2019 года 08:28
"Санкт-Петербургская биржа" планирует внедрить принцип best execution для акций российских эмитентов
"Санкт-Петербургская биржа" планирует внедрить на своей площадке принцип best execution для акций российских компаний, расширить время торгов акциями и запустить торги евробондами 30-50 эмитентов, сообщил глава ассоциации "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка...    читать дальше
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24 октября 2019 года 08:19
Самыми дорогими страновыми брендами в мире остаются США, Китай и Германия - исследование
США, Китай и Германия остались самыми дорогими страновыми брендами в мире, свидетельствует данные ежегодного исследования Brand Finance.

Компания оценила стоимость бренда США в $27,751 трлн, что на 7,2% выше прошлогоднего уровня. Оценка включает в себя самые...    читать дальше
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24 октября 2019 года 08:11
Фондовые индикаторы Европы изменились без единой динамики
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились без единой динамики после выхода очередной порции финансовых отчетов компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов понялся на 0,11% и составил 395,03 пункта....    читать дальше
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24 октября 2019 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,9644 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 70,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,48 коп.
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24 октября 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,7997 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 63,7997 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,61 коп.
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24 октября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

14:45

Процентная ставка ЕЦБ

Октябрь...    читать дальше
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23 октября 2019 года 19:46
"Автобан-Финанс" установил ставку 6-го купона бондов БО-П01 в размере 10,25%
О "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 10,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле...    читать дальше
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23 октября 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 23 октября растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,35 пункта (0,691%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2821,58 пункта.

К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
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23 октября 2019 года 19:43
МТС установили ставку 1-го купона бондов объемом 15 млрд рублей на уровне 6,85%
АО "Мобильные телесистемы" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001P-12 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,03% годовых. Купоны...    читать дальше
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