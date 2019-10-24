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В 3-м квартале темпы подъема экономики Южной Кореи замедлились более чем 2 раза по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне падения инвестиций и ослабления экспорта, что обусловлено сохранением торговой напряженности в мире. Объем ВВП страны в июле-сентябре... Объем ВВП страны в июле-сентябре... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индексы завершили умеренным ростом после выхода отчетов ряда крупнейших компаний США, включая Caterpillar и Boeing, акции которых подорожали, несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты обеих компаний. Индекс Dow Jones... Индекс Dow Jones... читать дальше

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Сегодня председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги проведет свое последнее заседание по денежно-кредитной политике перед завершением срока его службы на посту главы ЕЦБ 31 октября. Эксперты считают маловероятными какие-либо изменения политики ЕЦБ на... Эксперты считают маловероятными какие-либо изменения политики ЕЦБ на... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены снижаются после скачка накануне, сильнейшего с момента атак беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 мск подешевели на $0,3 (0,49%) - до $60,87 за... Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 мск подешевели на $0,3 (0,49%) - до $60,87 за... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $44,10 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3613,19 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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"Санкт-Петербургская биржа" планирует внедрить на своей площадке принцип best execution для акций российских компаний, расширить время торгов акциями и запустить торги евробондами 30-50 эмитентов, сообщил глава ассоциации "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка... читать дальше

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США, Китай и Германия остались самыми дорогими страновыми брендами в мире, свидетельствует данные ежегодного исследования Brand Finance. Компания оценила стоимость бренда США в $27,751 трлн, что на 7,2% выше прошлогоднего уровня. Оценка включает в себя самые... Компания оценила стоимость бренда США в $27,751 трлн, что на 7,2% выше прошлогоднего уровня. Оценка включает в себя самые... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились без единой динамики после выхода очередной порции финансовых отчетов компаний. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов понялся на 0,11% и составил 395,03 пункта.... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов понялся на 0,11% и составил 395,03 пункта.... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 70,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,48 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 63,7997 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,61 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 14:45 14:45 Процентная ставка ЕЦБ Процентная ставка ЕЦБ Октябрь... Октябрь... читать дальше

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О "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 10,25% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле... Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,35 пункта (0,691%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2821,58 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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АО "Мобильные телесистемы" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001P-12 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,03% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,03% годовых. Купоны... читать дальше

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