Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0229 руб.

23 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0229 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,998 руб., максимальный - 9,0579 руб. Было заключено 289 сделок. Объем торгов составил 1021,2 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0419 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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