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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США упали за период с 11 октября по 18 октября на 1699 тыс. баррелей, бензина - упали на 3107 тыс. баррелей
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23 октября 2019 года 17:32

Запасы нефти в США упали за период с 11 октября по 18 октября на 1699 тыс. баррелей, бензина - упали на 3107 тыс. баррелей

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23 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1699 тыс. баррелей - до 433,151 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 3107 тыс. баррелей и составили 223,094 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2715 тыс. баррелей, достигнув 120,786 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2238 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2723 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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