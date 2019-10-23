ЦБ РФ установил курс евро с 24 октября в размере 70,9644 руб.

23 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 70,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,48 коп.

.

О "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 10,25% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле... Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,35 пункта (0,691%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2821,58 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

.

АО "Мобильные телесистемы" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001P-12 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,03% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,03% годовых. Купоны... читать дальше

.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") планирует 25 октября начать размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4 млрд 923,727 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет размещен по закрытой подписке,... Выпуск будет размещен по закрытой подписке,... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45766,775 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 412,199 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0229 руб. Минимальный курс юаня составил 8,998 руб., максимальный - 9,0579... Минимальный курс юаня составил 8,998 руб., максимальный - 9,0579... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8793 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1062 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0416 руб. Минимальный курс евро составил 70,84 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,84 руб.,... читать дальше

.

Фондовый рынок РФ, начавший день снижением, завершил среду ростом. Европейские фондовые индексы весь день демонстрировали разнонаправленную динамику после выхода очередной порции финансовых отчетов компаний. Европейские фондовые индексы весь день демонстрировали разнонаправленную динамику после выхода очередной порции финансовых отчетов компаний. Азиатские фондовые индикаторы завершили день... Азиатские фондовые индикаторы завершили день... читать дальше

.

Курирующий "АЛРОСА" вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает перспективным развитие экспертизы компании в области синтетических камней (lab grown) и необходимым - принятие международных норм по маркировке синтетических камней. "АЛРОСА", в свою... "АЛРОСА", в свою... читать дальше

.

Минфин России нашел способ снять замечания Евразийской экономической комиссии в отношении законопроекта о регулировании лизинговой деятельности. "На самом деле есть, мне кажется, формула, по которой мы сможем выйти из-под этого нарушения или туда, где мы считаем, что не... "На самом деле есть, мне кажется, формула, по которой мы сможем выйти из-под этого нарушения или туда, где мы считаем, что не... читать дальше

.

Правительство Германии утвердило налоговые изменения в рамках мер, направленных на сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ и борьбу с глобальным потеплением. За счет этого, в частности, поездки на поездах должны стать дешевле, в то время как авиапутешествия... За счет этого, в частности, поездки на поездах должны стать дешевле, в то время как авиапутешествия... читать дальше

.

Россия и Союз Коморских Островов (СКО) намерены активизировать сотрудничество в сфере рыбного хозяйства. Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи замминистра сельского хозяйства РФ - руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и министра экономики,... Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи замминистра сельского хозяйства РФ - руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и министра экономики,... читать дальше

.

Западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов" с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. Это подтверждается документом правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, говорится в сообщении российского отделения... читать дальше

.

ПАО "Группа ЛСР" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 5 лет объемом 6 млрд рублей на уровне 8,40% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел в среду, 23 октября, с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально... Сбор заявок на облигации прошел в среду, 23 октября, с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально... читать дальше

.

В сентябре пассажиропоток аэропорта "Домодедово" составил 2,8 млн человек, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года почти на 6%, следует из сообщения аэропорта. На внутренних воздушных линиях перевозки составили 1,6 млн пассажиров (+5,3%). Наибольший... На внутренних воздушных линиях перевозки составили 1,6 млн пассажиров (+5,3%). Наибольший... читать дальше

.