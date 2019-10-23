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23 октября 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0058 руб.
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23 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 88 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0058 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9973 руб., максимальный - 9,0204 руб. Было заключено 42 сделки. Объем торгов составил 203,41 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0204 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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