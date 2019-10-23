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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 538 млрд руб.
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23 октября 2019 года 09:37

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 538 млрд руб.

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23 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 октября по данным на начало операционного дня выросло до 538 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 124,7 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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