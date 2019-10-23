Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2611,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2778,14 млрд руб.

23 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 октября составили по Российской Федерации 2611,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2419,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2559,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2374,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 октября составили 2778,14 млрд руб. против 2774,81582 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.