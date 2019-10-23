23 октября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Август 2019
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Октябрь 2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 октября
Это автоматическое сообщение.
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23 октября 2019 года 10:57
По итогам 3-го квартала выручка французской PSA Group вырослоа на 1% - до 15,58 млрд евро с 15,43 млрд евро годом ранее, что в компании объясняют наличием у нее хорошей линейки продукции, а также благоприятными ценовыми условиями.
Как говорится в сообщении PSA, выручка... читать дальше
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23 октября 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 967 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7795... читать дальше
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23 октября 2019 года 10:44
"ЛУКОЙЛ" сохраняет интерес к Западной Африке и планирует расширить свое присутствие в регионе. "Есть ещё ряд проектов в Западной Африке, которая нас очень интересует, это нефтеносная провинция, где каждый год какие-то новые открытия", - сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа"... читать дальше
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23 октября 2019 года 10:35
Банк России принял решение "заморозить" на 2020 год принятие новых инициатив на финансовом рынке - регулятор хочет довести до завершения уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе Уральской... читать дальше
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23 октября 2019 года 10:28
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "РГС Банк" на уровне ruВВB. По рейтингу сохранен "стабильный" прогноз.
Как отмечается в сообщении агентства, рейтинг обусловлен высоким уровнем достаточности капитала и адекватной ликвидной... читать дальше
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23 октября 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,29 пункта (0,26%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2794,94 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 6,59 пункта (0,475%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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23 октября 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 509 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7337... читать дальше
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23 октября 2019 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,7337руб.
По отношению к последней сделке во вторник доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...
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23 октября 2019 года 10:08
ООО "Регион Капитал" в рамках оферты выкупило облигации серий БО-06 и БО-07 по 3 млн штук каждая по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях компании.
Объем каждого выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила... читать дальше
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23 октября 2019 года 10:05
Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в миноре на неоднозначном внешнем фоне.
Европейские рынки акций продемонстрировали вчера позитивный настрой.
Фондовый рынок США закрылся снижением, трейдеры анализировали квартальную отчетность компаний.... читать дальше
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23 октября 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,13/64,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи...
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23 октября 2019 года 09:58
Хорватия выполнила необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону, заявил уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. "Я выражаю признательность Хорватии за ее усилия и ее упорство при выполнении всех предпосылок для вхождения в Шенгенскую... читать дальше
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23 октября 2019 года 09:45
Доллар слабо меняется по отношению к евро и дешевеет в паре с японской иеной в ходе азиатских торгов в среду.
В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. Британская Палата общин отвергла предложение правительства о... читать дальше
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23 октября 2019 года 09:37
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 октября по данным на начало операционного дня выросло до 538 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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23 октября 2019 года 09:35
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 октября составили по Российской Федерации 2611,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2419,7 млрд руб.
На... читать дальше
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23 октября 2019 года 09:31
Состав индекса MSCI Russia по итогам ноябрьского пересмотра, скорее всего, останется без изменений, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Каких-либо исключений или добавлений бумаг в состав индекса не ожидается.
Итоги... читать дальше
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