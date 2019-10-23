ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,9196 руб.

23 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 23 октября, составляет 70,9196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,00 коп.

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По итогам 3-го квартала выручка французской PSA Group вырослоа на 1% - до 15,58 млрд евро с 15,43 млрд евро годом ранее, что в компании объясняют наличием у нее хорошей линейки продукции, а также благоприятными ценовыми условиями. Как говорится в сообщении PSA, выручка... Как говорится в сообщении PSA, выручка... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 967 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7795... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" сохраняет интерес к Западной Африке и планирует расширить свое присутствие в регионе. "Есть ещё ряд проектов в Западной Африке, которая нас очень интересует, это нефтеносная провинция, где каждый год какие-то новые открытия", - сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа"... читать дальше

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Банк России принял решение "заморозить" на 2020 год принятие новых инициатив на финансовом рынке - регулятор хочет довести до завершения уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе Уральской... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "РГС Банк" на уровне ruВВB. По рейтингу сохранен "стабильный" прогноз. Как отмечается в сообщении агентства, рейтинг обусловлен высоким уровнем достаточности капитала и адекватной ликвидной... Как отмечается в сообщении агентства, рейтинг обусловлен высоким уровнем достаточности капитала и адекватной ликвидной... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,29 пункта (0,26%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2794,94 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 6,59 пункта (0,475%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 6,59 пункта (0,475%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 509 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7337... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,7337руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке во вторник доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...

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ООО "Регион Капитал" в рамках оферты выкупило облигации серий БО-06 и БО-07 по 3 млн штук каждая по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях компании. Объем каждого выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила... Объем каждого выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила... читать дальше

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Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в миноре на неоднозначном внешнем фоне. Европейские рынки акций продемонстрировали вчера позитивный настрой. Европейские рынки акций продемонстрировали вчера позитивный настрой. Фондовый рынок США закрылся снижением, трейдеры анализировали квартальную отчетность компаний.... Фондовый рынок США закрылся снижением, трейдеры анализировали квартальную отчетность компаний.... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,13/64,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи...

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Хорватия выполнила необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону, заявил уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. "Я выражаю признательность Хорватии за ее усилия и ее упорство при выполнении всех предпосылок для вхождения в Шенгенскую... читать дальше

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Доллар слабо меняется по отношению к евро и дешевеет в паре с японской иеной в ходе азиатских торгов в среду. В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. Британская Палата общин отвергла предложение правительства о... В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. Британская Палата общин отвергла предложение правительства о... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 октября по данным на начало операционного дня выросло до 538 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 октября составили по Российской Федерации 2611,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2419,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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Состав индекса MSCI Russia по итогам ноябрьского пересмотра, скорее всего, останется без изменений, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Каких-либо исключений или добавлений бумаг в состав индекса не ожидается. Итоги... Итоги... читать дальше

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