Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0008 руб.

22 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0008 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9841 руб., максимальный - 9,0159 руб. Было заключено 236 сделок. Объем торгов составил 402,82 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9841 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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