Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,6711 руб.

22 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 506 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6711 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,56 руб., максимальный - 63,8025 руб. Было заключено 9960 сделок. Объем торгов составил 38175,49 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,73 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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