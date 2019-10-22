Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,997 руб.

22 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 280 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,997 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,99 руб., максимальный - 9,094 руб. Было заключено 68 сделок. Объем торгов составил 234,66 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,998 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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