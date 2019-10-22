ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,7606 руб.

22 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 63,7606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,36 коп.

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Сбербанк России разместил 98,39% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-155R номинальным объемом 500 млн рублей на сумму 491,972 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - один месяц. По выпуску предусмотрен один купон,... Срок обращения выпуска - один месяц. По выпуску предусмотрен один купон,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 41,08 пункта (1,488%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2802,23 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45354,576 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 268,638 млрд руб., или на...

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ПАО "Магнит" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-003Р-04 объемом 10 млрд рублей в размере 6,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-5-го купона приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-5-го купона приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 22 октября с 11:00 до 15:00... Сбор заявок на бонды прошел 22 октября с 11:00 до 15:00... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 494 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,683 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1938 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9374 руб. Минимальный курс евро составил 70,795 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,795 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0008 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9841 руб., максимальный - 9,0159... Минимальный курс юаня составил 8,9841 руб., максимальный - 9,0159... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью. Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японские рынки закрыты по случаю восхождения на престол императора... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японские рынки закрыты по случаю восхождения на престол императора... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ГМК "Норильский никель" по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года подскочила в 2,7 раза - до 389,503 млрд рублей по сравнению с 146,382 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года, следует из материалов компании. Выручка выросла на 42%, составив 636,396... Выручка выросла на 42%, составив 636,396... читать дальше

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Бразилия проведет 6 ноября аукцион по продаже нефтяных месторождений, который может принести стране как минимум $50 млрд и стать самым дорогим в истории, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, близкие к правительству страны. Нефтяные... Нефтяные... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-15 в размере 5% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили облигации серии БО-15 объемом 25 млрд рублей в ноябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в... РЖД разместили облигации серии БО-15 объемом 25 млрд рублей в ноябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в... читать дальше

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Доллар слега повышается относительно основных мировых валют кроме японской, отыгрывая понесенные ранее потери, тогда как фунт стерлингов подешевел в ожидании голосования в парламенте Великобритании по вопросу Brexit. По словам главного валютного стратега Saxo Bank Джона... По словам главного валютного стратега Saxo Bank Джона... читать дальше

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ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") определило ставку 26-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 5% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26... "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" установил ставку 13-20-го купонов облигаций 9-й серии в размере 1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в октябре 2013 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску 5 ноября... Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в октябре 2013 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску 5 ноября... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок активно дорожают в ходе торгов во вторник после падения до минимальных отметок почти за две недели. Поддержку котировкам оказывает рост оптимизма относительно перспективы оживления спроса на энергоресурсы, пишет агентство Bloomberg. "Есть надежда,... читать дальше

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Газпромбанк понизил прогноз цен на нефть марки Brent в 4-м квартале 2019 года на 16% - с $70 до $59 за баррель, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. Таким образом, согласно новым оценкам экспертов, средняя за 2019 год цена... читать дальше

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