Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 октября

21 октября. FINMARKET.RU -РФ с 22 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3056,17 (-2,39) руб./грамм; на серебро - 36,34 (+0,49) руб./грамм; на платину - 1830,6 (+15) руб./грамм; на палладий - 3612,01 (+5,48) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,24 пункта (0,299%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2761,15 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45085,938 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 18,071 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7327 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 149 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,016 руб. Минимальный курс юаня составил 9,008 руб., максимальный - 9,0313... Минимальный курс юаня составил 9,008 руб., максимальный - 9,0313... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1009 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1326 руб. Минимальный курс евро составил 70,9825 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,9825 руб.,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ПАО "КАМАЗ" серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-55010-D-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-55010-D-001P. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший день в мажоре, завершил понедельник в зеленой зоне. Европейские фондовые индексы повышались с утра Европейские фондовые индексы повышались с утра Азиатские фондовые индикаторы выросли по итогам торгов в понедельник. Азиатские фондовые индикаторы выросли по итогам торгов в понедельник. Котировки фьючерсов на индексы США плюсовали с... Котировки фьючерсов на индексы США плюсовали с... читать дальше

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Туроператоры готовы в течение двух недель возобновить чартерные программы в Египет, если лидеры двух стран достигнут соглашения, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в понедельник. 23 октября в Сочи на... 23 октября в Сочи на... читать дальше

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Спикер британской Палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению об условиях Brexit, достигнутом правительством страны с Брюсселем. "Я решил, что вопрос не будет сегодня рассмотрен, так как это было бы повторением... "Я решил, что вопрос не будет сегодня рассмотрен, так как это было бы повторением... читать дальше

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СП "КАМАЗа" и Daimler - "ДК рус" возобновит в начале 2020 года сборку грузовиков Mitsubishi Fuso, приостановленную в этом году, сообщил "Интерфаксу" представитель "ДК рус". Решение о временной приостановке производства этих грузовиков на промплощадке в Татарстане было... Решение о временной приостановке производства этих грузовиков на промплощадке в Татарстане было... читать дальше

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Нефтяные цены к вечеру в понедельник усилили снижение. Опасения трейдеров, связанные с тем, что спрос на нефть будет сокращаться в условиях ослабления глобального экономического роста, сохраняется, при сигналах вероятного увеличения предложения на мировом... Опасения трейдеров, связанные с тем, что спрос на нефть будет сокращаться в условиях ослабления глобального экономического роста, сохраняется, при сигналах вероятного увеличения предложения на мировом... читать дальше

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На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу (с содержанием протеина 12,5%) подросли на $7,5 - до $205 за тонну, следует из мониторинга "СовЭкона". "Это самый высокий уровень с мая. Рынок укрепляется на фоне активного спроса импортеров и быстро растущих... "Это самый высокий уровень с мая. Рынок укрепляется на фоне активного спроса импортеров и быстро растущих... читать дальше

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В следующем году Минфин Белоруссии планирует разместить на внешних рынках гособлигации на сумму $1,35 млрд, говорится в публикации начальника главного управления бюджетной политики Минфина Елены Печень, которую цитирует госагентство БелТА. "Также планируются несвязанные... "Также планируются несвязанные... читать дальше

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Минфин РФ предложил повысить минимальную закупочную цену на спирт из пищевого сырья до 57 рублей за 1 литр. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Предполагается, что цена вырастет с 1 января... Предполагается, что цена вырастет с 1 января...

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ООО "СУЭК-Финанс" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 11 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,40% годовых. Ставке соответствует доходность к... Сбор заявок на облигации прошел 11 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,40% годовых. Ставке соответствует доходность к... читать дальше

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В начале торгов в понедельник американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite повышаются на фоне оптимизма вокруг торговых переговоров США и Китая и корпоративной отчетности, однако падение акций Boeing ограничивает подъем Dow Jones Industrial... читать дальше

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