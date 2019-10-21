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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,025 руб.
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21 октября 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,025 руб.
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21 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 44 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,025 руб. Минимальный курс юаня составил 9,014 руб., максимальный - 9,0315 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 157,41 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0211 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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