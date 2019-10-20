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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 октября в размере 63,9542 руб., курс евро - 71,1299 руб.
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20 октября 2019 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 октября в размере 63,9542 руб., курс евро - 71,1299 руб.
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20 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 63,9542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,02 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 71,1299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,76 коп.
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.19 октября 2019 года 11:31
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