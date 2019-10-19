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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 октября в размере 63,9542 руб., курс евро - 71,1299 руб.
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19 октября 2019 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 октября в размере 63,9542 руб., курс евро - 71,1299 руб.

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19 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 63,9542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,02 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 71,1299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,76 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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18 октября 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 октября выросла на 0,12% и составила 45104,009 млрд руб.
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18 октября 2019 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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18 октября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,031 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 37 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,031 руб.

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18 октября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,2325 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1489 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2325 руб.

Минимальный курс евро составил 71,08 руб.,...    читать дальше
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18 октября 2019 года 19:03
"Эксперт РА" присвоило облигациям "СУЭК-Финанс" на 20 млрд руб. рейтинг "ruAA-"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг 10-летним облигациям ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне...    читать дальше
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18 октября 2019 года 18:59
Индекс МосБиржи подрос на 0,16%, индекс РТС - на 0,13%
Российский рынок России, начавший день в красной зоне, завершил пятницу в небольшом плюсе.

Европейские фондовые индексы в основном минусовали в ходе торгов.

Азиатские фондовые индикаторы в основном снизились в пятницу.

Котировки фьючерсов на индексы...    читать дальше
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18 октября 2019 года 18:52
В следующем году может начаться подготовка норм об автоматизации закупок малого объема
Подготовка поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), регламентирующих сферу закупок малого объема (до 300 тыс. рублей), может стартовать в начале следующего года, следует из выступления заместителя министра финансов Алексея Лаврова в ходе заседания рабочей группы...    читать дальше
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18 октября 2019 года 18:45
Профицит на российском рынке сахара оценивается в 1 млн тонн - Минсельхоз
Профицит на российском рынке сахара с учетом накопленных запасов за предыдущие годы может составить 1 млн тонн, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Объем излишков сахара на начало текущего сезона переработки оценивается более чем в 700 тыс. тонн.

Этот сахар...    читать дальше
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18 октября 2019 года 18:37
В случае принятия жесткой редакции закона о квалификации инвесторов произойдет их переход в иностранную инфраструктуру - глава Freedom Holding
Принятие законопроекта о квалификации инвесторов в той редакции, которую ЦБ РФ сейчас обсуждает с участниками рынка, не будет иметь драматичных последствий, но дискуссия должна продолжаться, считает Тимур Турлов, глава и основной владелец компании Freedom Holding, которую...    читать дальше
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18 октября 2019 года 18:37
АКРА понизило рейтинг Интерпромбанка до преддефолтного, допустило дальнейшее снижение Н1
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Понижение кредитного рейтинга банка обусловлено ухудшением позиции по ликвидности в...    читать дальше
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18 октября 2019 года 18:30
Банки смогут заключать сделки РЕПО с Федеральным казначейством в терминалах "МосБиржи"
Федеральное казначейство планирует 22 октября начать заключение договоров РЕПО, используя информационные программно-технические средства "Московской биржи", сообщается в информации на сайте казначейства.

Банки начали получать от Казначейства ликвидность через сделки...    читать дальше
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18 октября 2019 года 18:29
ВЭБ разместил 47,5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К194 на 9,5 млрд рублей
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К194 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 47,5% выпуска на 9,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 15 октября. Ставка купона установлена в размере 6,65%...    читать дальше
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18 октября 2019 года 18:28
ГТЛК установила ставку 1-го купона бондов объемом 25 млрд рублей на уровне 7,69%
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона 6-летних бондов серии 001P-15 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,69% годовых, изначально назывался ориентир "не выше 7,69% годовых", говорится в сообщении компании.

Объем...    читать дальше
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18 октября 2019 года 18:23
Акции Danone рухнули на 8,6% после ухудшения прогноза продаж на этот год
Французский производитель продуктов питания и воды Danone сообщил об ускорении темпов роста продаж в 3-м квартале, но ухудшил прогноз сопоставимых продаж на 2019 год, что вызвало падение котировок акций на 8,6%.

В июле-сентябре выручка Danone составила 6,42 млрд евро...    читать дальше
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18 октября 2019 года 18:16
В России могут запустить систему учета выбросов парниковых газов
Система мониторинга отчетности выбросов парниковых газов может быть запущена в России, сообщила пресс-служба Минприроды.

"В России уже реализуется несколько десятков программ и регулирующих актов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Однако с учётом...    читать дальше
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