ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 октября в размере 63,9542 руб., курс евро - 71,1299 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 71,1299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,76 коп.

19 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 63,9542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,02 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,27 пункта (0,155%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2752,91 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 1,78 пункта... Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 1,78 пункта... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45104,009 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 53,864 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9821 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 37 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,031 руб. Минимальный курс юаня составил 9,025 руб., максимальный - 9,0579... Минимальный курс юаня составил 9,025 руб., максимальный - 9,0579... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1489 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2325 руб. Минимальный курс евро составил 71,08 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,08 руб.,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг 10-летним облигациям ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне... Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне... читать дальше

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Российский рынок России, начавший день в красной зоне, завершил пятницу в небольшом плюсе. Европейские фондовые индексы в основном минусовали в ходе торгов. Европейские фондовые индексы в основном минусовали в ходе торгов. Азиатские фондовые индикаторы в основном снизились в пятницу. Азиатские фондовые индикаторы в основном снизились в пятницу. Котировки фьючерсов на индексы... Котировки фьючерсов на индексы... читать дальше

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Подготовка поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), регламентирующих сферу закупок малого объема (до 300 тыс. рублей), может стартовать в начале следующего года, следует из выступления заместителя министра финансов Алексея Лаврова в ходе заседания рабочей группы... читать дальше

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Профицит на российском рынке сахара с учетом накопленных запасов за предыдущие годы может составить 1 млн тонн, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Объем излишков сахара на начало текущего сезона переработки оценивается более чем в 700 тыс. тонн. Объем излишков сахара на начало текущего сезона переработки оценивается более чем в 700 тыс. тонн. Этот сахар... Этот сахар... читать дальше

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Принятие законопроекта о квалификации инвесторов в той редакции, которую ЦБ РФ сейчас обсуждает с участниками рынка, не будет иметь драматичных последствий, но дискуссия должна продолжаться, считает Тимур Турлов, глава и основной владелец компании Freedom Holding, которую... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг Интерпромбанка до уровня "CС(RU)" с "B-(RU)", прогноз "негативный", говорится в сообщении агентства. Понижение кредитного рейтинга банка обусловлено ухудшением позиции по ликвидности в... Понижение кредитного рейтинга банка обусловлено ухудшением позиции по ликвидности в... читать дальше

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Федеральное казначейство планирует 22 октября начать заключение договоров РЕПО, используя информационные программно-технические средства "Московской биржи", сообщается в информации на сайте казначейства. Банки начали получать от Казначейства ликвидность через сделки... Банки начали получать от Казначейства ликвидность через сделки... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К194 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 47,5% выпуска на 9,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 15 октября. Ставка купона установлена в размере 6,65%... Сбор заявок на бонды прошел 15 октября. Ставка купона установлена в размере 6,65%... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона 6-летних бондов серии 001P-15 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,69% годовых, изначально назывался ориентир "не выше 7,69% годовых", говорится в сообщении компании. Объем... Объем... читать дальше

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Французский производитель продуктов питания и воды Danone сообщил об ускорении темпов роста продаж в 3-м квартале, но ухудшил прогноз сопоставимых продаж на 2019 год, что вызвало падение котировок акций на 8,6%. В июле-сентябре выручка Danone составила 6,42 млрд евро... В июле-сентябре выручка Danone составила 6,42 млрд евро... читать дальше

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Система мониторинга отчетности выбросов парниковых газов может быть запущена в России, сообщила пресс-служба Минприроды. "В России уже реализуется несколько десятков программ и регулирующих актов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Однако с учётом... "В России уже реализуется несколько десятков программ и регулирующих актов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Однако с учётом... читать дальше

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