Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,031 руб.

18 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 37 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,031 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,025 руб., максимальный - 9,0579 руб. Было заключено 188 сделок. Объем торгов составил 503,13 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0321 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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