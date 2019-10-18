Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 октября

18 октября. FINMARKET.RU -РФ с 19 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3058,56 (+3,4) руб./грамм; на серебро - 35,85 (-0,06) руб./грамм; на платину - 1815,6 (+0,35) руб./грамм; на палладий - 3606,53 (-34,27) руб./грамм.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг Интерпромбанка до уровня "CС(RU)" с "B-(RU)", прогноз "негативный", говорится в сообщении агентства. Понижение кредитного рейтинга банка обусловлено ухудшением позиции по ликвидности в... Понижение кредитного рейтинга банка обусловлено ухудшением позиции по ликвидности в... читать дальше

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Принятие законопроекта о квалификации инвесторов в той редакции, которую ЦБ РФ сейчас обсуждает с участниками рынка, не будет иметь драматичных последствий, но дискуссия должна продолжаться, считает Тимур Турлов, глава и основной владелец компании Freedom Holding, которую... читать дальше

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Федеральное казначейство планирует 22 октября начать заключение договоров РЕПО, используя информационные программно-технические средства "Московской биржи", сообщается в информации на сайте казначейства. Банки начали получать от Казначейства ликвидность через сделки... Банки начали получать от Казначейства ликвидность через сделки... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К194 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 47,5% выпуска на 9,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 15 октября. Ставка купона установлена в размере 6,65%... Сбор заявок на бонды прошел 15 октября. Ставка купона установлена в размере 6,65%... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона 6-летних бондов серии 001P-15 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,69% годовых, изначально назывался ориентир "не выше 7,69% годовых", говорится в сообщении компании. Объем... Объем... читать дальше

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Французский производитель продуктов питания и воды Danone сообщил об ускорении темпов роста продаж в 3-м квартале, но ухудшил прогноз сопоставимых продаж на 2019 год, что вызвало падение котировок акций на 8,6%. В июле-сентябре выручка Danone составила 6,42 млрд евро... В июле-сентябре выручка Danone составила 6,42 млрд евро... читать дальше

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Система мониторинга отчетности выбросов парниковых газов может быть запущена в России, сообщила пресс-служба Минприроды. "В России уже реализуется несколько десятков программ и регулирующих актов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Однако с учётом... "В России уже реализуется несколько десятков программ и регулирующих актов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Однако с учётом... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистый убыток группы FESCO по МСФО составил 1,201 млрд рублей по сравнению с прибылью в 2,755 млрд рублей за аналогичный период годом ранее, говорится в отчетности головной компании группы ПАО "Дальневосточное морское пароходство"... читать дальше

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Ралли в секторе акций британских компаний, преимущественно работающих внутри страны, может прерваться, если парламент на выходных отвергнет предложения премьер-министра Бориса Джонсона относительно Brexit, отмечается в отчете BNP Paribas. По мнению аналитиков банка,... По мнению аналитиков банка,... читать дальше

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Национальный банк Белоруссии (НББ) заявил, что не будет смягчать пруденциальные требования к заемщикам, чтобы увеличить объемы кредитования для стимулирования замедляющегося экономического роста. "В последнее время в адрес Национального банка поступают предложения о... "В последнее время в адрес Национального банка поступают предложения о... читать дальше

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В сентябре объем выработанной в Китае электроэнергии увеличился на 4,7% относительно того же месяца прошлого года и достиг 590,8 млрд кВт ч, свидетельствуют данные Государственного статуправления страны. Темпы повышения показателя существенно ускорились с 1,7% в... Темпы повышения показателя существенно ускорились с 1,7% в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 491 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9384 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,8825 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,8825 руб.,... читать дальше

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Инвестиции в создание производств на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" уже превысили 50 млрд рублей, сообщила в пятницу заместитель гендиректора ОЭЗ Анна Горбатова. "На территории ОЭЗ находятся и работают порядка 130 компаний, большая часть из... "На территории ОЭЗ находятся и работают порядка 130 компаний, большая часть из... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 21.10 по 27.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы незначительно снижаются, инвесторы анализируют корпоративную отчетность и продолжают следить за новостями, касающимися выхода Великобритании из Европейского союза. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на... Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США за последнюю неделю существенно выросли. Как сообщается в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке увеличилась до 3,69% по сравнению с 3,57% годовых в... Как сообщается в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке увеличилась до 3,69% по сравнению с 3,57% годовых в... читать дальше

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