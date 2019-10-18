Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 126,3 млрд руб.

18 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 октября по данным на начало операционного дня выросло до 126,3 млрд руб.

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ЦБ РФ будет обсуждать с Минфином РФ вопрос о перечислении дивидендов Сбербанка напрямую в федеральный бюджет на постоянной основе, сообщила председатель Банка России в кулуарах ежегодной сессии МВФ и ВБ в Вашингтоне. В конце сентября вместе с бюджетным пакетом в Госдуму... В конце сентября вместе с бюджетным пакетом в Госдуму... читать дальше

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Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает продление действующего контракта на транзит с Украиной с актуализацией рыночных условий единственным путем, поскольку до имплементации Украиной европейского газового законодательства еще достаточно далеко. "На сегодняшний день до... "На сегодняшний день до... читать дальше

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18 октября. FINMARKET.RU -Банк России пока не видит необходимости в дополнительных мерах по ограничению рисков потребительского кредитования, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах ежегодной сессии МВФ и ВБ в Вашингтоне, отметив, что для оценки влияния уже... читать дальше

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Группа "Домодедово" в 1-м полугодии 2019 года получила 5,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что примерно в 6,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года, следует из отчета компании. Показатель EBITDA уменьшился на 2,3%, до 6,2 млрд руб. Выручка сократилась на... Показатель EBITDA уменьшился на 2,3%, до 6,2 млрд руб. Выручка сократилась на... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинги Новосибирской области и ее облигаций на уровне "AA-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг Новосибирской области обусловлен низким уровнем относительной... "Кредитный рейтинг Новосибирской области обусловлен низким уровнем относительной... читать дальше

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Прибыль российских банков по итогам 2019 года будет "чуть больше" уже полученной за 9 месяцев прибыли в 1,5 трлн рублей, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах ежегодной сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. "Мы... "Мы... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,87 пункта (0,177%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2753,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2756,69 (+0,29%) пункта, минимальное - 2742,24... читать дальше

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ЦБ РФ готов обсуждать вопрос наделения его полномочиями по блокировке активов собственников финансовых организаций и по установлению реальных владельцев, проблему вывода активов надо решать, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она сообщила, что ЦБ не... Она сообщила, что ЦБ не... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 18 сентября по 18 октября) - 64,582 руб. за доллар, максимальное значение - 66,0564 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,72 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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"Газпром" за девять с половиной месяцев текущего года сократил экспорт в Европу на 2,5%, до 152,6 млрд кубометров, сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. За первые две недели октября компания увеличила экспорт на 7,6% -... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,76/64,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 9 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,69/71,8 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,42/64,58 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...

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Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) стабильна, ЦБ РФ не предвидит резких изменений и рисков для финансовой стабильности, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. "На наш взгляд, доля нерезидентов в ОФЗ более-менее стабильна. Она может... читать дальше

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Сегодня европейские фондовые индексы демонстрирую противоречивый настрой в ходе торгов, трейдеры продолжают следить за новостями, касающимися выхода Великобритании из Европейского союза. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:17 мск снизился... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:17 мск снизился... читать дальше

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Украина имеет право покупать российский газ по реверсу из Европы на 25%, а не напрямую, но от этого страдают потребители, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "К сожалению, пока во всяком случае, как я понимаю, для украинских... читать дальше

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