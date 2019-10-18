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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 126,3 млрд руб.
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18 октября 2019 года 09:40
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 126,3 млрд руб.
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18 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 октября по данным на начало операционного дня выросло до 126,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 123,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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18 октября 2019 года 13:51
ЦБ и Минфин будут обсуждать вопрос о постоянном перечислении дивидендов Сбербанка напрямую в бюджет - Набиуллина
ЦБ РФ будет обсуждать с Минфином РФ вопрос о перечислении дивидендов Сбербанка напрямую в федеральный бюджет на постоянной основе, сообщила председатель Банка России в кулуарах ежегодной сессии МВФ и ВБ в Вашингтоне. В конце сентября вместе с бюджетным пакетом в Госдуму... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:43
Глава "Газпрома": продление действующего контракта на транзит газа с Украиной - единственный путь, до нового законодательства далеко
Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает продление действующего контракта на транзит с Украиной с актуализацией рыночных условий единственным путем, поскольку до имплементации Украиной европейского газового законодательства еще достаточно далеко. "На сегодняшний день до... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:36
18 октября. FINMARKET.RU -Банк России пока не видит необходимости в дополнительных мерах по ограничению рисков потребительского кредитования, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах ежегодной сессии МВФ и ВБ в Вашингтоне, отметив, что для оценки влияния уже... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:28
Группа "Домодедово" в 1-м полугодии 2019 года получила 5,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что примерно в 6,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года, следует из отчета компании. Показатель EBITDA уменьшился на 2,3%, до 6,2 млрд руб. Выручка сократилась на... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:20
АКРА подтвердило рейтинги Новосибирской области и ее облигаций на уровне "AA-(RU)", прогноз "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинги Новосибирской области и ее облигаций на уровне "AA-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг Новосибирской области обусловлен низким уровнем относительной... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:20
По итогам этого года прибыль банков РФ будет "чуть больше" уже полученных 1,5 трлн руб. - Набиуллина
Прибыль российских банков по итогам 2019 года будет "чуть больше" уже полученной за 9 месяцев прибыли в 1,5 трлн рублей, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах ежегодной сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. "Мы... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,87 пункта (0,177%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2753,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2756,69 (+0,29%) пункта, минимальное - 2742,24... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:12
Банк России готов обсуждать полномочия по блокировке активов собственников финорганизиций - глава ЦБ
ЦБ РФ готов обсуждать вопрос наделения его полномочиями по блокировке активов собственников финансовых организаций и по установлению реальных владельцев, проблему вывода активов надо решать, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она сообщила, что ЦБ не... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 64,582 руб.
Минимальное значение за месяц (с 18 сентября по 18 октября) - 64,582 руб. за доллар, максимальное значение - 66,0564 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,72 руб. Это автоматическое сообщение.
.18 октября 2019 года 13:05
"Газпром" за девять с половиной месяцев текущего года сократил экспорт в Европу на 2,5%, до 152,6 млрд кубометров, сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. За первые две недели октября компания увеличила экспорт на 7,6% -... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 18 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 63,76/64,39 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,76/64,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 9 коп., средний...
.18 октября 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,69/71,8 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на...
.18 октября 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,42/64,58 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,42/64,58 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
.18 октября 2019 года 12:57
Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) стабильна, ЦБ РФ не предвидит резких изменений и рисков для финансовой стабильности, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. "На наш взгляд, доля нерезидентов в ОФЗ более-менее стабильна. Она может... читать дальше
.18 октября 2019 года 12:50
Сегодня европейские фондовые индексы демонстрирую противоречивый настрой в ходе торгов, трейдеры продолжают следить за новостями, касающимися выхода Великобритании из Европейского союза. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:17 мск снизился... читать дальше
.18 октября 2019 года 12:45
Украина имеет право покупать российский газ по реверсу из Европы на 25%, а не напрямую, но от этого страдают потребители, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "К сожалению, пока во всяком случае, как я понимаю, для украинских... читать дальше
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