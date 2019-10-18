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Лидеры стран Евросоюза вчера на саммите ЕС одобрили обновленный вариант соглашения по Brexit, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. "Европейский совет дал добро на это соглашение, и похоже на то, что мы очень близки к его заключению", - сказал он на... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в минусе, утратив завоеванные в течение дня позиции на фоне сомнений в том, что новое соглашение по Brexit между ЕС и Великобританий получит поддержку парламента. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и... Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 70,9023 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 64,0144 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,11 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Баланс счета текущих операций... Баланс счета текущих операций... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,29 пункта (0,156%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2748,64 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "ДелоПортс" на уровне "ruA" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Долговые обязательства холдинговой компании не имеют регресса на операционные компании, в связи с... "Долговые обязательства холдинговой компании не имеют регресса на операционные компании, в связи с... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45050,145 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 176,175 млрд руб., или на...

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ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 19-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 5% годовых, говорится в сообщениях компании. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены... Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1468 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,066 руб. Минимальный курс евро составил 70,7675 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,7675 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 227 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,031 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0124 руб., максимальный - 9,05... Минимальный курс юаня составил 9,0124 руб., максимальный - 9,05... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9813 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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НК "Роснефть" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-09 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,10% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте через 4,5 года в размере 7,29% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к оферте через 4,5 года в размере 7,29% годовых. Купоны... читать дальше

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Холдинговая компания "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии БО-03 с офертой через 5,5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке... Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на новостях о соглашении между ЕС и Великобританией по вопросу Brexit. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали разнонаправленные изменения в ожидании новостей, касающихся торговых переговоров между... Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали разнонаправленные изменения в ожидании новостей, касающихся торговых переговоров между... читать дальше

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Прибыль российских банков в январе--сентябре 2019 года выросла на 36,4% и составила 1,5 трлн руб. по сравнению с 1,1 трлн руб. за 9 месяцев 2018 года, говорится в материалах ЦБ. "Увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом в значительной мере носит... читать дальше

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