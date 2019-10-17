Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,9902 руб.

17 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3074 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9902 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,855 руб., максимальный - 64,13 руб. Было заключено 12027 сделок. Объем торгов составил 51741,07 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,8875 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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