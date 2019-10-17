ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 октября в размере 64,0144 руб.

17 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 64,0144 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,11 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,29 пункта (0,156%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2748,64 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "ДелоПортс" на уровне "ruA" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Долговые обязательства холдинговой компании не имеют регресса на операционные компании, в связи с... "Долговые обязательства холдинговой компании не имеют регресса на операционные компании, в связи с... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45050,145 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 176,175 млрд руб., или на...

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ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 19-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 5% годовых, говорится в сообщениях компании. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены... Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 227 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,031 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0124 руб., максимальный - 9,05... Минимальный курс юаня составил 9,0124 руб., максимальный - 9,05... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9813 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1468 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,066 руб. Минимальный курс евро составил 70,7675 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,7675 руб.,... читать дальше

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НК "Роснефть" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-09 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,10% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте через 4,5 года в размере 7,29% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к оферте через 4,5 года в размере 7,29% годовых. Купоны... читать дальше

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Холдинговая компания "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии БО-03 с офертой через 5,5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке... Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на новостях о соглашении между ЕС и Великобританией по вопросу Brexit. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали разнонаправленные изменения в ожидании новостей, касающихся торговых переговоров между... Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали разнонаправленные изменения в ожидании новостей, касающихся торговых переговоров между... читать дальше

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Прибыль российских банков в январе--сентябре 2019 года выросла на 36,4% и составила 1,5 трлн руб. по сравнению с 1,1 трлн руб. за 9 месяцев 2018 года, говорится в материалах ЦБ. "Увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом в значительной мере носит... читать дальше

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Объем банковских вкладов физлиц в номинальном выражении в сентябре 2019 года снизился на 0,4%, до 29,351 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ. С исключением валютной переоценки объем вкладов за месяц увеличился на 0,3%. ЦБ отмечает, что в сентябре... ЦБ отмечает, что в сентябре... читать дальше

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Российские банки в сентябре 2019 года сократили корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении (с учетом валютной переоценки и данных банков с отозванной лицензией) на 0,7% - до 33,859 трлн рублей, нарастили розничный портфель на 1,6% - до 17,104 трлн рублей, следует... читать дальше

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Евро растет к доллару и большинству валют, фунт стерлингов снижается в ходе волатильной сессии, при этом трейдеры следят за новостями, касающимися выхода Великобритании из Европейского союза. Наиболее важными событиями для участников рынка остается торговый конфликт США... Наиболее важными событиями для участников рынка остается торговый конфликт США... читать дальше

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Рост ВВП РФ в сентябре ускорился до 2% в годовом выражении с уточненных 1,7% (вместо 1,6%) в августе, 1,8% в июле, 1% в июне и 0,3% в мае, говорится в обзоре Минэкономразвития. В третьем квартале рост ВВП, по расчетам министерства, ускорился до 1,9% в годовом выражении с 0,9% во... читать дальше

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ПАО "Магнит" 22 октября проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-003Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 7,10-7,20% годовых, ему соответствует доходность к... Ориентир ставки 1-го купона - 7,10-7,20% годовых, ему соответствует доходность к... читать дальше

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