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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0206 руб.
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17 октября 2019 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0206 руб.

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17 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 415 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0206 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,012 руб., максимальный - 9,0312 руб. Было заключено 47 сделок. Объем торгов составил 190,8 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,012 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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