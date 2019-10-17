Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 123,3 млрд руб.

17 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 октября по данным на начало операционного дня выросло до 123,3 млрд руб.

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Российский рынок акций открылся незначительными изменениями на фоне дешевеющей нефти и просевших мировых фондовых площадок после выхода в США слабых данных о розничных продажах в США. Европейские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов изменились разнонаправленно,... Европейские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов изменились разнонаправленно,... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,32/65,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 20 коп., Cредний курс продажи упал...

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ПО итогам 3-го квартала американская International Business Machines Corp. (IBM), крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг, снизила чистую прибыль на 38%, при этом падение выручки продолжалось пятый квартал подряд. Как говорится в сообщении компании, чистая... Как говорится в сообщении компании, чистая... читать дальше

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ЦБ РФ 15 октября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,04 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,2... Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,2... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 октября по данным на начало операционного дня выросло до 123,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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В ходе сегодняшних азиатских торгов американский доллар торгуется без существенных колебаний по отношению к евро и иене, фунт стерлингов дешевеет на противоречивых новостях о Brexit. По состоянию на 9:26 мск евро стоил $1,10721против $1,1072 на закрытие прошлой... По состоянию на 9:26 мск евро стоил $1,10721против $1,1072 на закрытие прошлой... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ожидании новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговорщикам еще предстоит работа... Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговорщикам еще предстоит работа... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 октября составили по Российской Федерации 2498 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2314,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-305 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Финансовый сектор готовится к выходу Великобритании из Евросоюза на фоне продолжающихся переговоров по Brexit: сотни банков и инвестиционных компаний перевозят своих сотрудников в европейские офисы, показало исследование компании New Financial, которая анализирует... читать дальше

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Сегодня цены на нефть снижаются на данных отраслевой организации о резком повышении товарных запасов этого топлива в США за минувшую неделю. При этом на рынке сохраняются опасения, связанные с вероятным сокращением спроса на углеводороды и другие виды сырья в случае... При этом на рынке сохраняются опасения, связанные с вероятным сокращением спроса на углеводороды и другие виды сырья в случае... читать дальше

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Россия в августе по сравнению с июлем увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) на $826 млн. Как показывают данные Минфина, на конец августа России принадлежали US Treasuries на общую сумму $9,327 млрд против $8,501 млрд месяцем ранее.... Как показывают данные Минфина, на конец августа России принадлежали US Treasuries на общую сумму $9,327 млрд против $8,501 млрд месяцем ранее.... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индикаторы завершили снижением, давление на рынок оказали слабые данные о розничных продажах в США и опасения относительно торгового соглашения Вашингтона и Пекина. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 22,82 пункта (0,08%)... Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 22,82 пункта (0,08%)... читать дальше

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Минфин РФ предлагает ввести универсальную предквалификацию для участников госзакупок. Такое предложение министерство включило в осенний оптимизационный пакет поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ). "При сокращении числа видов закупочных процедур (это также... "При сокращении числа видов закупочных процедур (это также... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,13 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3057,48 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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