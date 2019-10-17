Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2498 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2773,34 млрд руб.

17 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 октября составили по Российской Федерации 2498 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2314,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2701,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2528,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 октября составили 2773,34 млрд руб. против 2912,69793 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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