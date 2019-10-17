17 октября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Август 2019
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Сентябрь 2019
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Август 2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 октября
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Октябрь 2019
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Сентябрь 2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 сентября по 05 октября
|16:15
|Промышленное производство в США
|Сентябрь 2019
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 октября
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Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ожидании новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.
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Сегодня цены на нефть снижаются на данных отраслевой организации о резком повышении товарных запасов этого топлива в США за минувшую неделю.
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Как показывают данные Минфина, на конец августа России принадлежали US Treasuries на общую сумму $9,327 млрд против $8,501 млрд месяцем ранее.... читать дальше
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17 октября 2019 года 08:38
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Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 22,82 пункта (0,08%)... читать дальше
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17 октября 2019 года 08:31
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"При сокращении числа видов закупочных процедур (это также... читать дальше
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17 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,13 млн.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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17 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3057,48 млн руб.
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Размер выплат на облигацию
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