ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,3455 руб.

17 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 64,3455 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,07 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,09 пункта (1,071%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2744,35 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44873,970 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 397,705 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 10 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9184 руб. Минимальный курс евро составил 70,7675 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,7675 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 294 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0541 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0261 руб., максимальный - 9,0799... Минимальный курс юаня составил 9,0261 руб., максимальный - 9,0799... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,278 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,1... Минимальный курс доллара США составил 64,1... читать дальше

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Российский рынок России, начавший день в небольшом плюсе, завершил среду уверенным ростом. Европейские фондовые индексы демонстрировали противоречивый настрой. Европейские фондовые индексы демонстрировали противоречивый настрой. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли благодаря, в частности, позитиву со... Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли благодаря, в частности, позитиву со... читать дальше

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С начала этого года предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) разместили на фондовом рынке 10 выпусков облигаций на общую сумму 2,7 млрд рублей, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. "С... "С... читать дальше

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Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс считает возможным дальнейшее смягчение политики Федеральной резервной системой (ФРС) в октябре с учетом рисков для экономического прогноза. Его базовый прогноз совпадает с официальным прогнозом ФРС,... Его базовый прогноз совпадает с официальным прогнозом ФРС,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемым 10-летним облигациям АО "Гидромашсервис" серии БО-02 объемом 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные... По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются вечером в среду после падения по итогам двух предыдущих дней. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 мск подорожали на $0,71 (1,21%) - до $59,45 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 мск подорожали на $0,71 (1,21%) - до $59,45 за баррель. Котировки... Котировки... читать дальше

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Торговое соглашение, заключенное представителями США и Китая на прошлой неделе, вероятно, не будет подписано до встречи президентов двух стран на саммите АТЭС в Чили, который пройдет 16-17 ноября, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом Доме с президентом... читать дальше

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С начала года российские рыбаки сократили вылов рыбы по сравнению с показателем на 16 октября 2018 года на 2,1% - до 4,1 млн тонн, сообщило Росрыболовство. В Дальневосточном бассейне вылов вырос на 0,1% - до 2,9 млн тонн. В том числе на промысле минтая объем добычи... В Дальневосточном бассейне вылов вырос на 0,1% - до 2,9 млн тонн. В том числе на промысле минтая объем добычи... читать дальше

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В 4-м квартале темпы роста промпроизводства в России могут резко замедлиться под влиянием соглашения ОПЕК+ и слабой динамики индексов PMI, говорится в комментариях Минэкономразвития. "Рост показателя в целом за 3-й квартал 2019 года составил 2,9% г/г (в годовом... "Рост показателя в целом за 3-й квартал 2019 года составил 2,9% г/г (в годовом... читать дальше

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Лондонская биржа металлов (LME) увеличит размер комиссий впервые за 5 лет, поскольку ее владелец - Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) - стремится возместить часть расходов, потраченных на покупку биржи. LME сообщила, что комиссии за торговые операции и клиринговое... LME сообщила, что комиссии за торговые операции и клиринговое... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг 10-летним облигациям ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей на уровне "ruAA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные... По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше

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Россия в январе-сентябре 2019 года снизила производство мяса птицы на 3,1% по сравнению с показателем за 9 месяцев 2018 года, до 3,5 млн тонн, сообщил Росстат. В сентябре производство мяса птицы выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый... В сентябре производство мяса птицы выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый... читать дальше

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