.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,9184 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в сентябре ускорился до 3%
В сентябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3% после повышения на 2,9% в августе. Динамика показателя оказалась немного слабее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,1%
 
Новой пенсионной реформой заинтересуются 5-10% россиян
Новой пенсионной реформой может заинтересоваться максимум 5-10% россиян. Такую оценку перспектив Гарантированного пенсионного продукта (ГПП) специально для "Известий" сделало Национальное рейтинговое агентство (НРА). В начале сентября Минфин...
 
Ведомства не могут договорится о судьбе красивых номеров
ГИБДД России и Минэкономразвития не могут договориться о судьбе так называемых красивых номеров. В Госавтоинспекции считают, что гражданам надо дать возможность купить любой знак на портале госуслуг, оплатив госпошлину, пишет "Коммерсант". Закон...
 
Минэкономразвития против ограничений видов деятельности самозанятых
Инициатива Минфина сократить список профессий для самозанятых имеет всё меньше шансов на жизнь. Так, категорически против этого выступило Минэкономразвития, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Там заявили: закон о работающих на себя уже...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 октября 2019 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,9184 руб.

 0  
16 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 10 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9184 руб.

Минимальный курс евро составил 70,7675 руб., максимальный - 71,1425 руб. К этому времени была заключена 6781 сделка. Объем торгов составил 33452,4 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,035 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
16 октября 2019 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 16 октября растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,09 пункта (1,071%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2744,35 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 октября выросла на 0,89% и составила 44873,970 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44873,970 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 397,705 млрд руб., или на...
.
16 октября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,9184 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 10 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9184 руб.

Минимальный курс евро составил 70,7675 руб.,...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0541 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 294 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0541 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0261 руб., максимальный - 9,0799...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,278 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,278 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,1...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 18:59
Индекс МосБиржи вырос на 1,1%, индекс РТС - на 1,2%
Российский рынок России, начавший день в небольшом плюсе, завершил среду уверенным ростом.

Европейские фондовые индексы демонстрировали противоречивый настрой.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли благодаря, в частности, позитиву со...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 18:53
Предприятия МСБ с начала года разместили 10 выпусков облигаций на 2,7 млрд руб.
С начала этого года предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) разместили на фондовом рынке 10 выпусков облигаций на общую сумму 2,7 млрд рублей, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

"С...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 18:48
Глава ФРБ Чикаго не исключает снижения ставки Федрезервом в этом месяце
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс считает возможным дальнейшее смягчение политики Федеральной резервной системой (ФРС) в октябре с учетом рисков для экономического прогноза.

Его базовый прогноз совпадает с официальным прогнозом ФРС,...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 18:45
"Эксперт РА" присвоил планируемым облигациям "Гидромашсервиса" на 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA(EXP)"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемым 10-летним облигациям АО "Гидромашсервис" серии БО-02 объемом 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 18:41
Нефтяные цены уверенно растут
Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются вечером в среду после падения по итогам двух предыдущих дней.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 мск подорожали на $0,71 (1,21%) - до $59,45 за баррель.

Котировки...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 18:35
Китай уже начал закупки сельхозпродукции у американских фермеров до официального подписания соглашения - Трамп
Торговое соглашение, заключенное представителями США и Китая на прошлой неделе, вероятно, не будет подписано до встречи президентов двух стран на саммите АТЭС в Чили, который пройдет 16-17 ноября, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом Доме с президентом...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 18:27
С начала года вылов рыбы российскими рыбаками сократился на 2,1%
С начала года российские рыбаки сократили вылов рыбы по сравнению с показателем на 16 октября 2018 года на 2,1% - до 4,1 млн тонн, сообщило Росрыболовство.

В Дальневосточном бассейне вылов вырос на 0,1% - до 2,9 млн тонн. В том числе на промысле минтая объем добычи...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 18:19
Минэкономразвития: в 4-м квартале рост промпроизводства в РФ может замедлиться до 1,2-1,5%
В 4-м квартале темпы роста промпроизводства в России могут резко замедлиться под влиянием соглашения ОПЕК+ и слабой динамики индексов PMI, говорится в комментариях Минэкономразвития.

"Рост показателя в целом за 3-й квартал 2019 года составил 2,9% г/г (в годовом...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 18:11
LME со следующего года повысит размер комиссий на 8%
Лондонская биржа металлов (LME) увеличит размер комиссий впервые за 5 лет, поскольку ее владелец - Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) - стремится возместить часть расходов, потраченных на покупку биржи.

LME сообщила, что комиссии за торговые операции и клиринговое...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 18:09
"Эксперт РА" присвоил облигациям "СУЭК-Финанс" на 20 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruAA-(EXP)"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг 10-летним облигациям ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей на уровне "ruAA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные...    читать дальше
.
16 октября 2019 года 18:03
Россия за 9 месяцев сократила производство мяса птицы на 3,1%
Россия в январе-сентябре 2019 года снизила производство мяса птицы на 3,1% по сравнению с показателем за 9 месяцев 2018 года, до 3,5 млн тонн, сообщил Росстат.

В сентябре производство мяса птицы выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.