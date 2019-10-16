Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,2991 руб.

16 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 516 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2991 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,14 руб., максимальный - 64,4425 руб. Было заключено 9323 сделки. Объем торгов составил 37589,25 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,25 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.