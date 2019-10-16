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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9629 руб.
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16 октября 2019 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9629 руб.

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16 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 589 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9629 руб.

Минимальный курс евро составил 70,76 руб., максимальный - 71,135 руб. Было заключено 2878 сделок. Объем торгов составил 9629,67 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,805 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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