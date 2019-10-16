ЦБ РФ установил курс евро с 17 октября в размере 71,0503 руб.

16 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 71,0503 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,30 коп.

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Производство электроэнергии в России в январе-сентябре этого года составило 816 млрд кВт.ч, что на 1,1% больше показателя аналогичного периода 2018 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Атомные станции увеличили свою выработку на... Атомные станции увеличили свою выработку на...

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В январе-сентябре 2019 года производство мяса, включая субпродукты, увеличилось на 7,7% в годовом выражении и составило 2 млн тонн, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Выпуск мяса птицы снизился на 3,1% - до 3,5 млн тонн. За три квартала... За три квартала... читать дальше

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6 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-303 на 26 млрд 208,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 93,3265% от номинала, что соответствует доходности 3,46% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал усилить контроль за качеством ввозимого в Россию вина. "Есть идея создать "библиотеку вин" из ввозимых образцов. Хочешь импортировать - поставь бутылку в лабораторию сертификации, и потом можно будет... "Есть идея создать "библиотеку вин" из ввозимых образцов. Хочешь импортировать - поставь бутылку в лабораторию сертификации, и потом можно будет... читать дальше

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Производство легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре увеличилось в годовом выражении на 1,1% - до 1,1 млн, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентбре в годовом выражении производство авто снизилось на 0,6%, по отношению к вавгусту - выросло...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций Белгородской области серии 34013 объемом 2 млрд рублей кредитный рейтинг "АA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет... Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет... читать дальше

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В сентябре т.г. Россия увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 11% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат. По сравнению с августом 2019 года производство сократилось на 12,8%. По сравнению с августом 2019 года производство сократилось на 12,8%. Всего... Всего...

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ПАО "Акрон" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 7,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов проходил в среду с 11:00 до... Сбор заявок инвесторов проходил в среду с 11:00 до... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,36 пункта (0,86%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2738,62 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2738,86 (+0,87%) пункта, минимальное - 2714,81... читать дальше

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В сентябре розничные продажи в США снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны. Падение было отмечено впервые с февраля. Падение было отмечено впервые с февраля. Эксперты в среднем ожидали увеличения розничных продаж в США в сентябре на 0,3%,... Эксперты в среднем ожидали увеличения розничных продаж в США в сентябре на 0,3%,... читать дальше

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На начало октября 2018 года зерна в России намолочено 109,2 млн тонн, что на 8% больше, чем к началу октября 2017 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Сахарной свеклы, семян подсолнечника получено больше на 16,1% и 57,7%... Сахарной свеклы, семян подсолнечника получено больше на 16,1% и 57,7%... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,76/64,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи...

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За неделю с 8 по 14 октября 2019 года потребительские цены в России снова не изменились, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На трех предыдущих неделях также фиксировалась нулевая инфляция, а до этого 3 недели - дефляция в 0,1%.... На трех предыдущих неделях также фиксировалась нулевая инфляция, а до этого 3 недели - дефляция в 0,1%.... читать дальше

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В январе-сентябре Японию посетили на 22,2% больше российских туристов, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Национальной туристической организации страны (JNTO). "Так, с января по сентябрь в Японию приехало 83,7 тыс. россиян (в... "Так, с января по сентябрь в Японию приехало 83,7 тыс. россиян (в... читать дальше

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В сентябре 2019 года потребительские цены (индекс CPI) в Канаде выросли относительно сентября 2018 года на 1,9% после такого же повышения в августе, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Относительно предыдущего месяца цены снизились на 0,4%.... читать дальше

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