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Центробанк 14 октября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 18,64 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовые индикаторы России начали незначительным ростом на неплохом внешнем фоне. Европейские рынки акций завершили вторник уверенным ростом. Европейские рынки акций завершили вторник уверенным ростом. Американские фондовые индексы выросли на 0,9-1,2%, завершив торги на максимальных отметках более чем... Американские фондовые индексы выросли на 0,9-1,2%, завершив торги на максимальных отметках более чем... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -37,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,8/64,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи упал...

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Доллар США дешевеет в паре с евро, иена укрепляется относительно большинства мировых валют в условиях растущего спроса на активы "тихой гавани" на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Китаем. Власти Китая пообещали принять "решительные контрмеры",... Власти Китая пообещали принять "решительные контрмеры",... читать дальше

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6 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-304 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Сотрудники британской почтовой службы Royal Mail Plc выступили за проведение забастовки, которая может затронуть праздничный период конца года. Порядка 97% членов Союза работников связи (CWU) поддержали забастовку, говорится в сообщении профсоюза. Детали плана, в том числе... читать дальше

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Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду повышаются вслед за положительной динамикой рынка акций США, исключением являются фондовые индексы материкового Китая. Рынок акций США завершил торги во вторник на максимальных отметках более чем за... Рынок акций США завершил торги во вторник на максимальных отметках более чем за... читать дальше

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Консолидированная выручка ритейлера "Детский мир" в 3-м квартале 2019 года увеличилась на 19,3% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года - до 34 млрд рублей. LfL-продажи (продажи сопоставимых магазинов) выросли на 10,7% благодаря росту трафика на 9,6% и размера среднего... читать дальше

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ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" 23 октября начнет размещение облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 5 лет планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной облигации - 10 тыс.... Выпуск сроком обращения 5 лет планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной облигации - 10 тыс.... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 октября составили по Российской Федерации 2701,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2528,9 млрд руб. На... На... читать дальше

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Банк Кореи понизил сегодня ключевую процентную ставку во второй раз в текущем году для стимулирования экономического роста. Семидневная ставка РЕПО снижена до 1,25% годовых с 1,5% годовых. Это минимальный уровень с конца 2017 года. Из 23 аналитиков, опрошенных The Wall... Из 23 аналитиков, опрошенных The Wall... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на максимальных отметках более чем за три недели, инвесторов воодушевили преимущественно оптимистичные отчеты компаний. В то же время участники рынка оценивали последствия частичного соглашения по торговле между... В то же время участники рынка оценивали последствия частичного соглашения по торговле между... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок слабо восстанавливаются на азиатских торгах в среду после падения по итогам двух предыдущих дней. Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг. По прогнозам экспертов, они... Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг. По прогнозам экспертов, они... читать дальше

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Быстрый рост потребительского кредитования в России будет сдерживаться скорее более жесткими стандартами выдачи кредитов банками в ответ на ухудшение их качества, чем недавними мерами ЦБ, говорится в обзоре аналитиков Fitch Ratings. "Некоторые банки сообщили нам, что средний... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 38698,69 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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