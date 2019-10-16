16 октября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
16 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Август 2019
|11:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Сентябрь 2019
|11:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Сентябрь 2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Август 2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Сентябрь 2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Сентябрь 2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Сентябрь 2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Сентябрь 2019
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Август 2019
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Август 2019
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 октября 2019 года 10:13
Центробанк 14 октября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 18,64 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше
.
16 октября 2019 года 10:06
Сегодняшние торги фондовые индикаторы России начали незначительным ростом на неплохом внешнем фоне.
Европейские рынки акций завершили вторник уверенным ростом.
Американские фондовые индексы выросли на 0,9-1,2%, завершив торги на максимальных отметках более чем... читать дальше
.
16 октября 2019 года 10:05
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -37,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
.
16 октября 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,8/64,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи упал...
.
16 октября 2019 года 09:59
Доллар США дешевеет в паре с евро, иена укрепляется относительно большинства мировых валют в условиях растущего спроса на активы "тихой гавани" на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Китаем.
Власти Китая пообещали принять "решительные контрмеры",... читать дальше
.
16 октября 2019 года 09:58
6 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-304 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.
16 октября 2019 года 09:52
Сотрудники британской почтовой службы Royal Mail Plc выступили за проведение забастовки, которая может затронуть праздничный период конца года. Порядка 97% членов Союза работников связи (CWU) поддержали забастовку, говорится в сообщении профсоюза. Детали плана, в том числе... читать дальше
.
16 октября 2019 года 09:46
Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду повышаются вслед за положительной динамикой рынка акций США, исключением являются фондовые индексы материкового Китая.
Рынок акций США завершил торги во вторник на максимальных отметках более чем за... читать дальше
.
16 октября 2019 года 09:35
Консолидированная выручка ритейлера "Детский мир" в 3-м квартале 2019 года увеличилась на 19,3% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года - до 34 млрд рублей. LfL-продажи (продажи сопоставимых магазинов) выросли на 10,7% благодаря росту трафика на 9,6% и размера среднего... читать дальше
.
16 октября 2019 года 09:34
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" 23 октября начнет размещение облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Выпуск сроком обращения 5 лет планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной облигации - 10 тыс.... читать дальше
.
16 октября 2019 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 октября составили по Российской Федерации 2701,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2528,9 млрд руб.
На... читать дальше
.
16 октября 2019 года 09:08
Банк Кореи понизил сегодня ключевую процентную ставку во второй раз в текущем году для стимулирования экономического роста. Семидневная ставка РЕПО снижена до 1,25% годовых с 1,5% годовых. Это минимальный уровень с конца 2017 года.
Из 23 аналитиков, опрошенных The Wall... читать дальше
.
16 октября 2019 года 09:03
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на максимальных отметках более чем за три недели, инвесторов воодушевили преимущественно оптимистичные отчеты компаний.
В то же время участники рынка оценивали последствия частичного соглашения по торговле между... читать дальше
.
16 октября 2019 года 08:47
Цены на нефть эталонных марок слабо восстанавливаются на азиатских торгах в среду после падения по итогам двух предыдущих дней.
Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг. По прогнозам экспертов, они... читать дальше
.
16 октября 2019 года 08:36
Быстрый рост потребительского кредитования в России будет сдерживаться скорее более жесткими стандартами выдачи кредитов банками в ответ на ухудшение их качества, чем недавними мерами ЦБ, говорится в обзоре аналитиков Fitch Ratings. "Некоторые банки сообщили нам, что средний... читать дальше
.
16 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 38698,69 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.