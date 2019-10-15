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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0836 руб.
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15 октября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0836 руб.
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15 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0836 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0654 руб., максимальный - 9,1086 руб. Было заключено 256 сделок. Объем торгов составил 837,04 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0654 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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