Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,904 руб.

15 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 38 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,904 руб.

Минимальный курс евро составил 70,72 руб., максимальный - 71,045 руб. Было заключено 3388 сделок. Объем торгов составил 15111,42 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,9 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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