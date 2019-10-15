ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,9305 руб.

15 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 70,9305 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,09 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,61 пункта (0,392%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2697,46 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Камчатского края на уровне "ruА+" с прогнозом "стабильный". Как сообщает агентство, регион "характеризуется консервативной долговой политикой, что оказывает позитивное влияние на рейтинговую... Как сообщает агентство, регион "характеризуется консервативной долговой политикой, что оказывает позитивное влияние на рейтинговую... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44493,987 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 144,201 млрд руб., или на...

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ПАО "Трансконтейнер" установило ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации проходил в... Сбор заявок на облигации проходил в... читать дальше

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ОАО "МРСК Урала" планирует 24 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на размещение 10-летних облигаций серии БО-04 с 3-летней офертой объемом 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет... Ориентир ставки 1-го купона будет... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9027 руб. Минимальный курс евро составил 70,785 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,785 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 538 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0963 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0749 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,0749 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1613 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3151 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Фондовый рынок России, открывшийся в плюсе, завершил понедельник в миноре. Европейские рынки акций снижались на слабых статданных из КНР. Европейские рынки акций снижались на слабых статданных из КНР. Азиатские фондовые индикаторы завершили день ростом благодаря заключению США и Китаем промежуточного торгового... Азиатские фондовые индикаторы завершили день ростом благодаря заключению США и Китаем промежуточного торгового... читать дальше

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В понедельник котировки большинства выпусков российских еврооблигаций изменяются незначительно на фоне пониженной активности торгов из-за выходного дня в США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились по отношению к пятнице. Цена... Цена... читать дальше

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В сентябре рост потребительских цен в Индии был максимальным более чем за год, несмотря на минимальные за 3 года темпы подъема оптовых цен. Потребительская инфляция достигла 3,99% в годовом выражении в прошлом месяце против пересмотренных 3,28% в августе,... Потребительская инфляция достигла 3,99% в годовом выражении в прошлом месяце против пересмотренных 3,28% в августе,... читать дальше

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Национальный органический союз России опасается монополизации на рынке сертификации органической продукции. Проблемы сертификации обсуждались на прошлой неделе на сессии в рамках выставки "Золотая осень". Проблемы сертификации обсуждались на прошлой неделе на сессии в рамках выставки "Золотая осень". Как отметил в ходе дискуссии председатель совета... Как отметил в ходе дискуссии председатель совета... читать дальше

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Китайская Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) опубликовала график, в соответствии с которым будут сниматься установленные в настоящий момент ограничения на участие зарубежных инвесторов в капитале финансовых компаний материковой части страны. С 1 апреля... С 1 апреля... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала бессрочную программу облигаций ФГУП "Росморпорт" объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00008-T-001P-02E от 14 октября 2019 года. Программе присвоен идентификационный номер 4-00008-T-001P-02E от 14 октября 2019 года. Срок обращения бумаг в рамках... Срок обращения бумаг в рамках... читать дальше

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Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам в Госдуме, что на уточнение уровня нейтральной ставки потребуется еще некоторое время. "Вопрос об уточнении взгляда по нейтральной ставке - это вопрос, на который мы не сможем... "Вопрос об уточнении взгляда по нейтральной ставке - это вопрос, на который мы не сможем... читать дальше

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Томская область 24 октября проведет доразмещение выпуска облигаций серии 34062 номинальным объемом 7 млрд рублей на сумму до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Время подачи заявок с 10:00 МСК до 13:30 МСК. Время подачи заявок с 10:00 МСК до 13:30 МСК. Цена доразмещения - не... Цена доразмещения - не... читать дальше

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