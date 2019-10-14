Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0963 руб.

14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 538 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0963 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0749 руб., максимальный - 9,1219 руб. Было заключено 257 сделок. Объем торгов составил 645,74 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1059 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.